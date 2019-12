2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, yapılan çalışmalar sonucunda ülkede tüketilen her 100 kutu ilacın 83'ünün Türkiye 'deki ilaç sanayisi tarafından üretildiğini belirtti.TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bir ülkede verilen sağlık hizmetlerinden tüm toplumun yararlanıyor olmasının o ülkenin demokratik, ekonomik ve sosyal devlet olma adına önemli bir mesafenin katedildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumun sağlığını korumak için 2020 yılı bütçesinden sağlığa önemli oranda pay ayrıldığını ifade eden Güneş, "2002 yılında total bütçeden sağlığa ayrılan oran yüzde 11,3 iken 2020 yılında bu oranı yüzde 17,2'ye çıkarıyoruz. 2020 yılında tedavi harcamalarına 98,4 milyar, ilaç harcamalarına 47,3 milyar, aile hekimlerimiz için de 10,5 milyar lira ayırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta önemli değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Güneş, bunun neticesinde üniversite ve özel hastaneler haricindeki tüm kamu hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlandığını anımsattı.Hastanelere belli bir standardizasyon getirilerek hasta odaları, yoğun bakım odaları, ameliyathaneler, diyaliz servisleri ve acil servislerin taşıyacakları şartlara dair yeni bir yapılanmaya gidildiğini vurgulayan Güneş, "Bu yeniden yapılanma sayesinde, pek çok ilimiz ve ilçemizde yeni devlet hastanesi ve ek bina yapılmıştır. Ayrıca, bunun sayesinde yoğun bakım yatak sayımız 869'dan 16 bin 887'ye, yanık ünitesi sayımız 35'ten 554'e çıkarılmıştır. İnşallah 2023 yılında nitelikli yatak sayımızı yüzde 100' e çıkaracağız." dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sağlıkta devrim niteliğinde girişimlerde bulunduklarını ve bunu her platformda gururla dile getirdiklerini söyledi.Devrimin, aslında zihinlerde yapıldığını anlatan Tamer, şunları belirtti:"Başhekimliğim sırasında Kayseri Devlet Hastanesiyle beraber SSK Hastanesi arasında 1,5 metre duvar, üzerinde de 1,5 metre tel örgü vardı. Bunları yıkmış bir kişi olarak, işte devrimi burada yaptık. Şehir hastaneleriyle ilgili pek çok eleştirileriniz var. Ankara Şehir Hastanesinde, bir anda 5 tane transplantasyon aynı anda yapılabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyada bu kadar kısa bir zaman içerisinde, 5 kalp ameliyatının, akciğer, böbrek, karaciğer ve aynı zamanda kornea transplantasyonlarının yapıldığı tek ülke Türkiye. Memnuniyet oranı şehir hastanelerinde yüzde 96'lara çıktı. Çalışan memnuniyet oranı yoktu, düşük seviyedeydi, şehir hastaneleriyle birlikte, onlar da yüzde 90'lara kadar geldi."AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, ilaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimini önceleyen kamu, üniversite ile sanayi iş birliğini sağlayan ve güçlendiren, bunun için Ar-Ge ikliminin sağlanmasının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun en önemli sorumluluğu olduğunu ifade etti.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun millileşmeyi amaç edindiğini ve Türkiye'yi ilaçta, aşıda, tıbbi cihazda, biyoteknoloji ve medikal teknoloji alanında kendi kendine yetecek bir ülke haline getirmek hedefi ile çalıştığını anlatan Gültekin, şöyle dedi:"Yapılan çalışmalar sonucunda, bugün ülkemizde tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 83'ünü kendi ilaç sanayimizde üretiyor durumuna geldik. En önemli stratejik hedeflerimizden biri olan yerli ilaç çalışmalarında ülkemiz önemli bir başarıya imza atmıştır. 2018 yılındaki ilaç ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 32 artmış ve rekor kırarak 1 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bugün, sektörün önemli üretici ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 100'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız."AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de partisinin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla sağlıkta bir dünya modelini ortaya çıkardıklarını söyledi.Bu modelin tüm sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı şemsiyesi altında bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunun altını çizen Esgin, "Biz buna 'eş güdüm' diyoruz. Sağlıkta birinci basamakta dünyanın gittiği yere gittik ve aile hekimliği sistemini hayata geçirdik. Yine, sosyal güvenlik reformunu yaparak toplumun tüm kesimlerini sosyal güvenlik şemsiyesi altında topladık. Yapılan devrim niteliğindeki uygulamalarla, TÜİK istatistiklerine göre, önemli gelişmeler elde ettik." diye konuştu.AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da 2 milyar 827 milyon 733 bin lira olarak öngörülen bütçe rakamının hayırlı olmasını temenni etti.Bütçenin, yaşanabilir çevre ve marka şehirler vizyonu, hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere yapılan planlama çerçevesinde harcanacağına inandığını belirten Çakır, "Bu adımların yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla atılacağına şüphe yoktur." dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, e- devlete en hızlı geçiş sağlayan ve teknolojiyi bütün imkanlarıyla kullanan bir kurum olduğunu söyledi.AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de küreselleşme sürecinde kamu yönetiminde meydana gelen değişikliklerin, mülki idare amirlerinin rollerinde de önemli ölçüde değişime sebep olduğunu belirtti.Anayasa'da ifadesini bulan üniter devlet yapısının korunmasının, bir arada yaşama iradesi olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Dülger, "Günümüzde devletin bekası kadar bireyin yaşam hakkının, ekonomik çıkarlarının, toplumsal ve kültürel değerlerinin, yaşam tarzının korunması ve geliştirilmesi gerektiği yönündeki anlayış ön plandadır. İşte burada mülki idare amirleri varlıklarını bu uğurda feda etmekten asla çekinmeyerek görevlerini yerine getirmektedirler." diye konuştu.AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Emniyet Genel Müdürlüğünün 305 bin 328'e ulaşan personel sayısıyla, vatandaşların can ve mal emniyeti ile genel güvenliğin sağlanması amacıyla üstün bir gayretle çalışmaya devam ettiğini aktardı.Alım işlemleri devam eden 8 bin 242 bekçiyle 30 bine çıkacak çarşı ve mahalle bekçisi istihdamındaki artışla birlikte, özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda ciddi oranda azalma yaşanacağını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:"Terörle mücadele kapsamında, 2019 yılı içerisinde, bölücü terör örgütüne yönelik 115 bin operasyon gerçekleşmiş, 12 bin 125 şüpheli gözaltına alınmış, 2 bin 152'si tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 972 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütüne yönelik de bin 250 operasyonda 2 bin 698 şüpheli gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 860'ı tutuklanmış, 283 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 245 bin 602 kişi gözaltına alınmıştır, 27 binden fazla kişi halen tutuklu bulunmaktadır. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam etmektedir. Terörün yok edilmesine yönelik bu operasyonel çalışmaların yanı sıra bilinçlendirme ve ikna çalışmalarına da devam edilmektedir. Bu çerçevede 5 bin 183 aileyle yapılan ikna çalışmaları sonucunda 2016 yılından bu yana 570 terörist örgütten koparak teslim olmuştur."Çelik, emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede yürüttüğü çalışmaların sonucunda son yıllarda olduğu gibi, bu senede yüksek oranlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anımsattı.Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş gözetiminin ve katkısının sağlanması amacıyla, "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi'nin 2018'den itibaren uygulamaya konulduğunun altını çizen Çelik, "Bu çalışmalar sonucunda, madde bağlantılı ölümlerde son üç yılın en düşük ölüm oranı 2018'de gerçekleşti. 2019 yılında bu sayı daha da düştü, şu an itibarıyla 182 ölüm vakası mevcuttur." ifadelerini kullandı.AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası devletin yeniden yapılanmasının en büyük kazanımlarından birisinin, Jandarma ve Emniyet teşkilatının entegrasyonuyla İçişleri Bakanlığı olduğunu söyledi.AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da Türkiye'nin büyük bir devrimin eşiğinde olduğunu yakın zamana kadar görünmeyenlerin görünür, duyulmayanların ise duyulur hale geldiğini anlatarak, "Başkalarının çizdiği istikamette patinaj yapmak yerine kendi istikametimizi hem çiziyor hem de ilerliyoruz. Milletimizin duası, muhaliflerin ümitsiz bakışları arasında hedeflerimize doğru ilerliyoruz." dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da 5 milyona ulaşan toplam sığınmacı sayısıyla pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sığınmacıyı Türkiye'de barındırdıklarını belirtti.BM verilerine göre dünyanın insani yardım yapan en cömert ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayan Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:"Küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelmiş Suriye krizi 2011'den bu yana yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın fikri güvenli bölgenin o zaman kurulmasıydı. Eğer uluslararası toplum tarafından o zaman kabul edilmiş olsaydı belki bu kadar acı, bu kadar kayıp yaşanmazdı."AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise nerede bir afet olsa AFAD'ın kısa zamanda oraya ulaştığını söyledi.Türkiye Afet Müdahale Planı'yla 81 ilde afetlerde müdahalenin hangi kurumlar tarafından nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili 26 adet hizmet grubunun planlarının uygulanır hale geldiğine işaret eden Türkoğlu, depreme karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak için güncellenmiş Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin de yayımlandığını ifade etti.