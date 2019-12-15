2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi.

127 üniversitenin 2020 yılı bütçeleri ile kesin hesaplarının tek tek okunup oylanması iki saat sürdü.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 12 saat süren 6. tur görüşmeler boyunca sadece bir kez ara verdi.

Gök, bütçelerin kabul edilmesinin ardından 7. turda yer alan bakanlıkların bütçelerini görüşmek üzere birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA