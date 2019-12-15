Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi.

15.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:462020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi.
127 üniversitenin 2020 yılı bütçeleri ile kesin hesaplarının tek tek okunup oylanması iki saat sürdü.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, 12 saat süren 6. tur görüşmeler boyunca sadece bir kez ara verdi.
Gök, bütçelerin kabul edilmesinin ardından 7. turda yer alan bakanlıkların bütçelerini görüşmek üzere birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Yükseköğretim Kurulu, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:02 Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti - Haberler
23:01 Aydın'da 71 düzensiz göçmen yakalandı. - Haberler
22:55 Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
22:54 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek... - Haberler
22:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
22:24 Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok - Haberler
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır - Haberler
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Haberler
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Haberler
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Haberler
15.12.2019 23:10:02