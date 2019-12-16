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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Meclis Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

16.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:362020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Meclis Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, bakanlıkların yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri de görüşülecek.
Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP Grubu adına İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır aldı.

Politika

Kaynak: AA

Politika

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