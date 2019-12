2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "AK Parti olarak 17 yılda çiftçilerimize toplamda 137,7 milyarlık destek sağladık. Ülkemiz 2005'ten beri tarımsal hasılada dünyada ve Avrupa'da lider konumda. Bugün Türkiye 195 ülkeye bin 690 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor." dedi.TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tarımın, en kolay eleştirilebilen ve esnekliği olmayan aynı zamanda kıt kaynakların en etkin ve verimli kullanılması gereken stratejik bir sektör olduğunu kaydetti.Gelecekte gıdayı kontrol edenlerin dünyayı da kontrol edeceklerini vurgulayan Kırkpınar, şöyle konuştu:"Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı tarım toprağıdır, bunun da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılmaktadır. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar da mera olarak kullanılmaktadır. Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri maalesef tehdit ediyor. Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı sit alanı ilan ederek koruma altına aldık."Türkiye'nin 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı dahi bulamayan bir büyüklüğe sahip olduğunu ve tarım ürünleri ihracatının da 3,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, çiftçilere verilebilen tarımsal desteğin ise yılda sadece 1,8 milyar olduğunu anımsatan Kırkpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bu seviyeden aldığımız Türkiye'yi tarımsal milli gelirde 217 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatında 17,7 milyar dolara yükselttik. Tarımsal desteklerde bu yıl itibarıyla 16,1 milyar destek verdik, önümüzdeki yıl bu desteği 22 milyara çıkardık. AK Parti olarak 17 yılda çiftçilerimize toplamda 137,7 milyarlık destek sağladık. Ülkemiz 2005'ten beri tarımsal hasılada dünyada ve Avrupa'da lider konumda. Bugün Türkiye 195 ülkeye bin 690 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor."Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldıklarını dile getiren Kırkpınar, son 17 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar liralık destek verdiklerini, büyükbaş hayvan sayısını 9,9 milyondan 18 milyona, küçükbaş hayvan sayısını ise 32 milyondan 46 milyona yükselttiklerini söyledi.AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, tarım, orman ve su kaynaklarının bir ülkenin yer üstündeki stratejik zenginliklerini oluşturduğunu belirterek, bu anlamda Türkiye'nin jeopolitik konumuyla zenginlikler sunduğunu kaydetti.AK Parti hükümetlerinin son 17 yılda tarım ve ormancılık anlamında Türkiye'ye çok büyük katkılar sağladığını ifade eden Işık, "2023-2071 hedeflerimiz için hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ülkemizi ihya ederek üreticimizin gelir seviyesini yükselttik. Bu arada, tüketicinin daha kaliteli ürünlere daha ekonomik olarak ulaşmasına gayret gösterdik. Güçlü Türkiye yolu güçlü tarım politikalarından geçmektedir." diye konuştu."Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz"AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak, kaynakların milletin menfaatine sunulmasından sorumlu 180 yıllık köklü bir teşkilat olduğunu vurguladı.Aydın, "Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Son 17 yılda yaklaşık 5 milyon 300 bin hektar alanda ormancılık faaliyeti gerçekleştirilerek yaklaşık 4 milyar 500 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2023 yılı sonunda dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidan toprakla buluşturulacaktır. Hedefimiz orman varlığımızı ülke topraklarının yüzde 30'u olan 23 milyon 400 bin hektara çıkarmaktır." dedi.Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu ifade eden Aydın, 2 milyon hektar alanda erozyon kontrol çalışmalarının yapıldığını anımsattı. Aydın, Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında yangından dolayı zarar gören alanların aynı yıl içerisinde ağaçlandırıldığına ve orman varlığının yok olmasına izin verilmediğine işaret etti."Ülkemizde yanan her 3 ampulden birini HES'ler aydınlatmaktadır"AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ise 2003-2019 yılları arasında baraj sayısını yüzde 205 artışla 276'dan 841'e çıkardıklarını, hidroelektrik santral sayısını yüzde 570 artışla 657'ye, gölet ve bent sayısını 228'den 602'ye yükselttiklerini belirterek, daha önce hiç yapılmamasına karşın bu süre içerisinde 18 adet atık su tesisinin yapıldığını belirtti.Uğur, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik potansiyelimizi harekete geçirdik. 2003 yılında 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitemizi 2019 yılı kasım ayı sonu itibarıyla 99,5 milyar kilovatsaate yükseltilmiş ve böylelikle kaynaklar arasında HES'ler birinci sıraya yükselmiştir. Ülkemizde yanan her 3 ampulden birini HES'ler aydınlatmaktadır. Hedefimiz; 2023 yılına kadar 135 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerji üretim kapasitesine ulaşmaktır." dedi.AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Hava tahmin tutarlılık oranı yüzde 90'ların üzerinde olan tahminlerle başta tarım, ulaştırma, enerji, milli savunma, çevre ve şehircilik, turizm, sağlık, adalet ve afet yönetimi olmak üzere pek çok sektörün meteorolojik ürün ve hizmet taleplerini karşılayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojiyi kullanan, uluslararası ilişkileri güçlü, bölgesinin öncü ve saygın servisi konumundadır." ifadelerini kullandı.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, hayvansal protein olarak balık ve su ürünlerinin yüzde 20 civarında insan nüfusunun protein ihtiyacını karşıladığını belirterek, doğal avcılık yöntemleriyle insanların bu kıymetli protein maddesine ulaşmasının mümkün olamayacağını söyledi. Demir, "Bırakın 2050 yılını, şu günümüzde dahi bu ihtiyacı karşılayacak bir düzeyde değildir. Yine, bilim insanları gerek denizlerimizde gerek okyanuslarda her geçen gün balıklar başta olmak üzere tüm canlıların hızla tükenmekte olduğunu da belirtmektedirler. İşte, tam da bu anlamda, balık yetiştiriciliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye konuştu.Konuya ilişkin Meclisten yeni bir düzenlemenin çıktığını anımsatan Demir, 2023 yılında hedeflenen 1 milyar dolarlık balık ihracatının bugün itibarıyla 1 milyar doları geçtiğini ve hızla bunu ikiye, üçe katlanma aşamasında olduğunu aktardı.AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, iktidara geldikleri 2002 yılından itibaren gençlerin kendi eğitimlerini ve gelişimlerini sağlıklı ve güvenilir ortamlarda tamamlayabilmeleri kapsamında gençlik merkezleri, gençlik kampları, spor tesisleri, yurtlar, kredi ve bursların AK Parti hükümetlerinin üzerinde en çok durduğu ve daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde büyük kaynak aktardığı konular arasında olduğunu söyledi.Kılıç, AK Parti hükümetlerinin gençler için yaptığı çalışmaları anlattı.AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, "Bu bütçe, gençlerin ve sporcuların bütçesidir. Bu bütçe, yerli ve milli bütçedir. Bu bütçe, kimsesizlere, garibanlara, dul ve yetimler ile mazlumlara sahip çıkan, zalimlere karşı duran, terörün başını ezen, dosta güven, düşmana korku salan, emperyalistlerin gözlerinin içerisine baka baka 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir bütçedir." dedi.Sporun evrensel bir değer olduğunu anımsatan Özalan, sporun dili, dini, ırkı her ne olursa olsun insanları bir araya getiren bir unsur olduğunu ve sporun kardeşlik, toplumlar arası barış ve huzuru sağlayan bir değer olduğunu vurguladı. Özalan, "AK Parti, gençliği ve evrensel değerleri bir araya getirmeyi hedeflemiş ve bu hedefi gerçekleştirmiştir. Kuruluş gayesi insan ve millete hizmet etmek olan AK Parti, bizi biz yapan, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet değerleriyle ülkemizin dört bir yanında çok büyük eserlerin altına imza atmıştır" şeklinde konuştu.AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, demir yollarının sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli ve güçlü halkalarından birisi olduğunu belirterek, "Ne yazık ki yıllarca ihmal edilen bu sektörü canlandırmak için AK Parti hükümetleri döneminde yoğun çaba sarf ettik. 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demir yolu hattımızı adeta yeniden inşa edercesine komple revize ederek ana hatlarımızın tamamını yenilemiş olduk." bilgisini paylaştı.