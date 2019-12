2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Tarım alanlarının kabusu haline gelen hobi bahçeleri acilen düzenlenmelidir, hem tarım arazilerinin bölünmesine hem kirlenmesine sebep olan hobi bahçeleri için kanuni bir düzenleme yapılmalıdır." dedi.TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde MHP Grubu adına konuşmalar yapıldı.MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Doğu Türkistan'ın başşehri Urumçi yakınlarında yer alan Turfan şehrinin su ihtiyacının nasıl karşılandığını anlattı.Su miktarının giderek azalacağını ve gelecekte su kıtlığı yaşanacağını bilerek uygulamaların titizlikle denetlenmesi gerektiğini ifade eden Kalyoncu, "Ülkemizde var olan bütün su kuyuları bir an önce kayıt altına alınmalı ve kaçak su kuyusu bırakılmamalıdır. Sadece Konya havzasında kaçak su kuyusu miktarı yüzde 80 civarındadır." dedi.Tarım topraklarının korunması açısından önemli durumlardan birisinin de denetimsiz foseptiklerin varlığı olduğunu ifade eden Kalyoncu, bunun hem toprağın hem de suların kirlenmesini engellemek açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Kalyoncu, İzmir'de kanalizasyon sistemine dahil edilmeyen yaklaşık 87 bin foseptiğin yer aldığını kaydetti.Kalyoncu, "Tarım alanlarının kabusu haline gelen hobi bahçeleri de acilen düzenlenmelidir, hem tarım arazilerinin bölünmesine hem kirlenmesine sebep olan hobi bahçeleri için kanuni bir düzenleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı."Çiftçi üretmeyi sever"MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, bu yıl pamuk üreticilerinin çok büyük sıkıntılar yaşadığını aktararak, "Türkiye'deki pamuk üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları iyi araştırıp bu konuda bir çözüm üretebilirsek inanın ki önümüzdeki yıllarda pamuk ektirmeyi başarabiliriz yoksa bu şartlarda çiftçimizin pamuk ekmesi mümkün değil çünkü hem maliyetler çok arttı hem yüzde 30 ürün kaybı hem de fiyatlarda artış kaybı var." ifadesini kullandı.Çiftçilerin üzerindeki en büyük sıkıntılardan birisinin de Ziraat Bankası borçları olduğunu dile getiren Varlı, "Şu anda çiftçilerin büyük bir kısmı Ziraat Bankası borçlarını ödeyemiyor, ödeyemeyince yapılandırmaya gidiyor; yapılandırma da yüzde 14 faiz oranıyla oluyor. Bu rakamı ne yapıp yapıp bir şekilde yüzde 10'ların altına çekmemiz lazım." diye konuştu.MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Ordu'nun, Giresun'un en önemli geçim kaynağı olan ve Düzce'den Akçakoca'ya, Sakarya'dan Trabzon'a kadar 8 milyon fındık üreticisiyle ilgili bir mücadele verdiklerini, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıkladığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.Enginyurt, şunları kaydetti:"Geçen sene 560 milyon dolar civarında ihraç yapılırken bu yıl şu anda aynı süre içerisinde 980 milyon civarında bir ihracat gerçekleşti. Geçen sene 103 bin ton fındık ihraç edilirken bugün itibarıyla 153 bin ton fındık ihracı gerçekleşti. Geçen sene 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleşmişken inşallah bu sene 2 milyar dolar ihracat gerçekleşecek. Bu da neyi gösteriyor? Fındık parasının heba edildiği, hibe edildiği bir ürün değil. Devlet ne kadar destek verirse, ne kadar yardım edilirse fazlasıyla karşılığının alındığı bir ürün olduğunu da göstermiştir. Bu vesileyle ben tekrar Tarım Bakanımıza, Toprak Mahsuller Ofisine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizim sesimizi duydu."Çiftçi Kayıt Sistemi'yle (ÇKS) ilgili yaşanan sorunları anlatan Enginyurt, ÇKS'de kayıt süresi diye bir sürenin olmaması gerektiğini söyledi.MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye'de tarımsal ve orman ürünlerinin üretimini artırmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve düzenli üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak gerektiğini söyledi.Türkiye'nin 44 milyar dolarlık tarımsal hacimle Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sedef, "Şu anda 195 ülkeye 1690 tarımsal ürün ihraç eden önemli bir ülkeyiz. Yine ülkemiz, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya birincisi; haşhaş, kavun, karpuz üretiminde dünya ikincisi; seçim bölgem Yozgat'ın meşhur mercimeği başta olmak üzere, diğer bölgelerimizde üretilen Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde ise dünya üçüncüsüdür." dedi."İşi ehline vermediğimiz için Türk sporu şu anda çok başarısız"MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk sporunun iyi durumda bulunmadığını belirterek, bir ülkenin sporda iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için olimpiyatlarda aldığı derecelere bakmak gerektiğini söyledi.Türkiye'nin son üç olimpiyatta tarihin en kötü neticelerini aldığını ifade eden Sancaklı, şöyle devam etti:"Hem de ne zaman alıyor biliyor musunuz? Türkiye tarihinin en yüksek tesisleşmesinin ve büyük bir atılımın yapıldığı, dünya çapında tesislerimizin olduğu bir zamanda. Peki, tesis, dünyayla iletişim, para, imkan var ama başarı yok. Neden? Bunun nedeni basit: Peygamber Efendimizin lafını dinlemiyoruz. Peygamber Efendimiz demiş ki: 'İşi ehline verin.' İşi ehline vermediğimiz için de maalesef Türk sporu şu anda çok başarısız ve gittikçe de daha eksiye gidiyor."2020 yılında bütün federasyonların başkanlık seçiminin olacağını anımsatan Sancaklı, branşında milli olmayan kimsenin başkan olmaması gerektiğini ve buna ilişkin MHP'nin kanun teklifi verdiğini söyledi.Sancaklı, "Gelin, o branşta milli olanları federasyon başkanı yapalım ve o branştaki milli sporcular için en az yüzde 25 de kota koyalım. Şöyle ki 20 kişilik yönetim kurulunda en az 5 kişi de milli sporcu olsun. Göreceksiniz, dünyadaki prestijimiz de çok çabuk artacak ve yeni bir atmosfer olacak." dedi.Sancaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. Bugün Türkiye'nin belki de yüzde 80'inin tuttuğu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu gün itibarıyla 9 milyar liraya yakın. Holding patronu olabilmek için parayı yönetmeyi bilmek lazım, şirketi yönetmeyi bilmek lazım. Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri yönetiyor, kulüpler de iflas etti. Peki, bu nasıl iş? O zaman şöyle yapacağız: Kulüpler o kadar zor durumda ki idareciler çıkacak 'Ey büyük Türk milleti, biz şu anda bu durumdayız' diye bunu bütün çıplaklığıyla anlatacak ve kabul edecek herkes bunu. Artık denizin bittiğini göreceğiz ve müdahale edeceğiz. Bu müdahalenin de nasıl yapılacağı belli."Sancaklı, "eğer Türk futbolu bir şirket olsaydı çoktan konkordato ilan etmiş olacağını" söyledi.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği paraların yıllık ortalamasının 500 milyon lira olduğunu ifade eden Sancaklı, şöyle konuştu:"Peki ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan ikinci olduk. Peki, hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Avrupa'da, hani bu oyuncuların hepsi Türkiye liginde uçacaktı. Ne oldu? Ligin devre arasına yaklaştık, puan durumunu okuyorum: Sivasspor 33, Beşiktaş 27, Fenerbahçe 25, Galatasaray 24. Sivasspor Beşiktaş'a 6, Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a 9 puan fark atmış. Ben de Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'ı arayarak oyunculara kaç para ödendiğini sordum. 'Bütün sene ödediğim para 90 milyon TL' yanıtını aldım. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Sivasspor 90 milyon TL ödüyor."MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençliğin bir milletin en büyük güvencesi, hayat damarı, itici kuvveti, sönmez meşalesi, aydınlık ufku, bir ülkenin ilerleme ve kalkınma kaynağı ve her türlü zorluğa karşı mücadele bayrağı olduğunu söyledi.Bugün gençlerin en önemli sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Kılavuz, genç işsizliğin azaltılması için devletin çok karlı bir yol izlemesi, gençler için doğru planlamalar yapılması ve ihtiyaçlara göre meslek yönlendirilmesinde bulunulması gerektiğini belirtti.Kılavuz, "Gençlerimizin lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında almış oldukları kredi borçları bir iş bulana kadar ertelenmeli, bu borçlanmalardan kaynaklanan gecikme faizi ile icra işlemleri sonlandırılmalıdır. Henüz iş bulamadan gençlerimizi borç ve hacizle uğraştırmak doğru değildir." dedi.MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Türkiye son yıllarda ulaştırma ve altyapıya ilişkin olarak dünyanın en büyük projeleri arasına giren yatırımları gerçekleştirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuştur." dedi.Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun bir an önce tamamlanması ve Ankara-Niğde-Ulukışla-Adana otoyolunun kalan kısmının da bitmesinin sağlanması gerektiğini ifade eden Şimşek, "Bu projeyi geç kalmasına rağmen olumlu buluyor ve destekliyoruz, bunun için de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin önemli otoban ağlarından biri olan bu yol tamamlandığında Edirne'den Urfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ağı gerçekleştirilmiş olacaktır. Yapılan tüm bu mega projeleri destekliyor, vatandaşlarımızın hizmetine sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " ifadesini kullandı.