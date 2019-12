2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Melen Barajı hala ortada yok. Ortada olmayan sadece Melen Barajı değil, yaklaşık 1,5 milyar lira da ortada yok. Sorumlular da ortada yok." dedi.TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde HDP Grubu adına konuşmalar yapıldı.HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan bu yana bütün sağ popülist iktidarların temel amacının devleti bir şirket gibi yönetmek olduğunu savunarak, bugün de devletin bir şirket gibi yönetildiğini öne sürdü.Turan, "Tarım Bakanlığı, Erdoğan şirketler grubunun bir departmanı haline dönüşmüş ve ne yazık ki Tarım Bakanı da bu departmanın CEO'su olmuş durumda." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankasının Simit Sarayı'nı almak için 500 milyon dolar ödeyeceğini belirten Turan, "Simit Sarayı, sarayın simidi haline dönüşmüş durumda." diye konuştu.HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İstanbul'un her türlü su sorununun Melen Barajı ile çözüleceğinin belirtildiğini ancak barajın hala hizmete açılmadığını söyledi.Ersoy, "Melen Barajı hala ortada yok. Ortada olmayan sadece Melen Barajı değil, yaklaşık 1,5 milyar lira da ortada yok. Sorumlular da ortada yok. Sağır sultan bile duydu; yıllardır 'Yapılan barajda çatlak var.' deniyor ama siz inatla barajda çatlak olmadığını iddia ediyorsunuz, 'zemin fay hattında olduğu için güçlendirme yapılacak.' diyorsunuz. Bu baraj yanlış yapıldı, maliyetten kaçıldı, şimdi tekrar yapılması gerekiyor. Yeniden yapılmasının bedelini halk ödeyecek." sözlerini sarf etti.Kanal İstanbul'u İstanbul halkının istemediğini, rant projesi olarak gördüğünü ileri süren Ersoy, "Çılgın proje adını verdiğiniz bu proje, aslında, sizin, işin sonunu hiçbir şekilde düşünmeden, çıldırmışçasına İstanbul'a saldırdığınız bir projedir. Bu proje yapılırsa, İstanbul'un yirmi dört günlük suyunu karşılayan Sazlıdere Baraj Havzası tamamen ortadan kalkacak." iddialarında bulundu."Size itaat etmeyeceğiz"HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Türkiye'de yargı, polis ve askerin siyasallaştığını ileri sürerek, halkın güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin halkın anayasal haklarını engelleyen bir kuruma dönüştürüldüğünü savundu.AK Parti'nin, ülkeyi kendilerinden olmayanlar için açık bir cezaevine dönüştürdüğünü öne süren Orhan, şöyle devam etti:"Tüm bu baskılarınıza rağmen asla size itaat etmeyeceğiz. AKP'nin icraatlarını en iyi anlatan yerlerden biri de cezaevlerindeki insanların sayısındaki artıştır; haklarında bir hüküm verilmeden ölen tutuklulardır. Bugün siyasetçilerden akademisyenlere, gazetecilerden insan hakları savunucularına binlerce kişi bu hukuk dışı tek adam rejimi tarafından tutsak edilmiştir. Sizi tercih etmeyen halkımızın iradesini gasbettiniz. 34 belediyemize el koydunuz."HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Türkiye'de gençlerin işsizliğe, yoksulluğa, umutsuzluğa, geleceksizliğe terk edildiğini savunarak, OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip Türkiye'de her 4 işsizden 1'inin üniversite mezunu olduğunu söyledi.2020 yılı bütçesinde genç işsizlik sorununa dair çözüm odaklı bir yaklaşım bulunmadığını öne süren Güzel, "Türkiye'de AKP'nin desteklediği dernekler, kurumlar dışında gençlere yönelik etkinlik neredeyse yapılamıyor. Gençliği ve taşıdığı enerjiyi ciddi bir şekilde terörize ve kriminalize etme durumu söz konusu. Kendi sorunları için toplumsal sorunlar için bir araya gelen Gençlik Meclisi üyelerimiz, polisler tarafından tehdit ediliyor, taciz ediliyor." diye konuştu.HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün kulüplere eşit mesafede durmadığını, bölge kulüplerini desteklemediğini iddia etti."Türkiye'de nüfusun içerisinde gençlerin oranının yüzde 16 iken, bütçede gençlere ayrılan oranın yüzde 2 olduğunu" savunan Toğrul, 2020 yılı bütçesinde gençlerin bulunmadığını öne sürdü.Gençlerin uyuşturucunun, yoksulluğun, yoksunluğun ve işsizliğin etkisinde olduklarını ileri süren Toğrul, "Gençlerimiz çareyi, kapağı başka bir ülkeye atmakta buluyor." ifadesini kullandı.Türkiye'de her 4 gençten birinin uyuşturucu bataklığında olduğunu da söyleyen Toğrul, üniversite eğitimi alanların bulundukları ortamı güvenli olarak nitelendirmediklerini de belirtti."Buranın tüzüğünü Kandil yazmaz"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin 82 milyonu eşit yurttaş olarak kabul ettiğini vurgulayarak, Türk-Kürt ayrımının kimseye faydası olmadığını ifade etti.Turan, "PKK'ya ve PYD'ye laf söyleyemeyenlerin, burada bize parmak sallamasını ibretle takip ediyoruz. Diyarbakır annelerini görmeyenlerin burada annelere, kadınlara sahip çıkıyor numarası yapmasını ibretle izliyoruz." diye konuştu.Konuşması sırasında HDP'li milletvekillerinin laf atması üzerine Turan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'a Meclis İçtüzüğünü göstererek, "Buranın tüzüğünü Kandil yazmaz. Buranın tüzüğü bu." dedi.AK Parti'li Turan, "Kandil'de süt dökmüş gibi olanların kürsüye çıkıp aslan taklidi yapmasını ibretle izliyoruz." sözlerini sarf etti.Turan, kayyum atamalarının hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini, Kürtler'in iradesine el koyma projesi olmadığını kaydetti.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "HDP'nin varlık nedeninin, Türkiye'de olmayan Türk-Kürt kardeşliğinin tesis edilmesi olduğunu" söyledi.Fatma Kurtulan, bütçeleri görüşülen bakanlıkların bakanlarının, Genel Kuruldaki sunumlarını, önceden hazırlanan metinleri okuyarak yaptıklarını söyleyerek eleştirdi.Kurtulan'ın konuşması sırasında AK Parti Grubu sıralarından "Vatan hainisiniz." ifadesi kullanıldı.Bunun üzerine HDP'li milletvekillerinin sıralara vurmaya başlaması ve AK Parti'li milletvekilleriyle tartışma yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Sancar birleşime ara verdi.Öte yandan, Genel Kurulda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi okundu. Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulu, 21 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de toplanarak, 2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunu görüşecek.