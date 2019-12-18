Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

18.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:122020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bütçenin 5. maddesi üzerinden başlayan görüşmelerde sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti'li milletvekilleri söz alacak.
Bugünkü birleşimde, teklifin 9 maddesi müzakere edilecek ve tek tek oylanacak.
Genel Kurulda, hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hazır bulunuyor.

meclis başkanvekili, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:27 Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor? - Haberler
11:23 Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yapan anne kameralara yakalandı - Haberler
11:23 Portakal bu sene el yakıyor - Haberler
11:22 İngiltere'nin yokluğu AB'de de nasıl bir boşluk doğuracak - Haberler
11:22 Yerli Malı Haftası'nı minikler doyasıya yaşadı - Haberler
10:56 Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Haberler
10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü - Haberler
10:41 İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı - Haberler
10:39 Kendini yoğurtçu olarak tanıtan hırsız yaşlı kadının altı bin lirasını çaldı - Haberler
10:16 Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı - Haberler
18.12.2019 11:31:22