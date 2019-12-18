2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, tank palet fabrikasıyla ilgili yaşanan tartışmada, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, karşılıklı "vatana ihanet" suçlamasında bulundu, birbirlerini bir televizyon kanalında tartışmaya çağırdı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi üzerinde parti grupları görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, demokrasinin olmazsa olmaz kuralının yasama, yürütme ve yargı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu prensibi yerle yeksan ettiğini savundu.

Sayıştay raporlarında, "paranın milletin emrinde kullanılacağı yerde yandaşlar lehine kullanılarak heba edildiğini gördüklerini" ileri süren Çulhaoğlu, iktidarın har vurup harman savururken, tasarrufu milletten beklediğini iddia etti.

Çulhaoğlu, "Emeklerinin karşılığını bir türlü veremediğiniz işçi, memur, emeklimizin de tasarruf etmesini bekliyorsunuz. Verdiğiniz üç-beş kuruşu da 'gözünüze dizinize dursun' diyerek laf ediyorsunuz. AKP sayesinde milletin satın alma gücü çok azaldı. Her yeni ekonomik programda, 'Burası çok önemli dediğiniz' anda, milletimiz 'Eyvah yine mi zamlar geliyor' diye kara kara düşünüyor. Milletimizin satın alma gücü, Avrupa ile kıyaslandığında son sıralardan kurtulamıyor. İktidarınızda işsizlik rekorları kırıldı. Bütün oyunlara rağmen enflasyon canavarını yenemiyorsunuz. " diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğinin, ekonomide istikrarın en önemli ayağını oluşturduğunu dile getirdi.

Teklifin 6. maddesinde yer alan aktarma, ekleme, devir işlemlerinin, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve fonksiyonel kullanılmasını açıkladığını vurgulayan Taşdoğan, "Bu durum, etkin ve verimli bir yönetim anlayışı olan hükümet modelinin de bir yansıması olarak görülmektedir." dedi.

MHP'li Taşdoğan, yüzde yüz yerli ve milli sanayinin, vazgeçemeyecekleri milli hedeflerinden olduğunun altını çizdi.

Taşdoğan, Gaziantep için istisnai teşvik paketine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, kayyum uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

"Siz herhalde simitçilerle çiftçileri karıştırdınız"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Genel Kurulda dün kendisine soru yönelten CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a, "Sayın Bayraktutan, siz beni ne sınava çekecek ne de değerlendirebilecek konumdasınız." dediğini söyledi.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış en üst düzey görevli olduğunu, yürütmeyi temsil ettiğini belirten Erkek, "Biz yürütmeyi sınav da yapabiliriz, soru da sorabiliriz, sorgulayabiliriz. Ama kuvvetler ayığının olduğu sistemlerde. Yürütmeyi temsilen bütçeyi sunuyor, yürütme onaylıyor. Onun için Oktay rahat. Niye Mecliste milletvekillerini muhatap alsın, hesap versin ki? Oktay ve bazı bakanların muhalefete parmak sallayarak konuştuklarını gördük. Sarayda çalışa çalışa o da bir kibir abidesi olmuş." diye konuştu.

1 milyon üniversite mezununun işsiz olduğuna dikkati çeken Erkek, "Bu tabloyu yaratan kim? Siz ne yapıyorsunuz? Ziraat Bankası yandaş bir simit şirketinin yüzde 51 hissesini alıyor, 500 milyon dolar, milletin parası. Siz herhalde simitçilerle çiftçileri karıştırdınız. Bankanın görevi çiftçiyi kurtarmak, çiftçiye destek vermek, yandaş şirketleri kurtarmak değil. " ifadelerini kullandı.

-"Tankların üretilmesine mi karşısınız?"

Erkek'in, "Vatan topraklarının, silah fabrikasının Katar'a peşkeş çekildiği" iddiası üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bunun külliyen iftira olduğunu, aynen iade ettiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Katar değil, Almanya, İngiltere, İsrail, Otokar alsaydı başka bir şey mi söyleyecektiniz? Siz tankların üretilmesine, teröristlerin yok edilmesine mi karşısınız?" sorusunu yöneltti.

Fuat Oktay'ın konuşmasının bağlamından kopartıldığını ifade eden Akbaşoğlu, yürütmeye siyasi olarak eleştiri getiriliyorsa, yürütmenin de siyasi cevaplarına muhatap olunacağını kaydetti.

-"İlk kez karşılaştım"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tank palet fabrikasıyla ilgili hiç ihale yapılmadığını, ihalenin ALTAY tankıyla ilgili olduğunu savundu.

Özkoç, Akbaşoğlu'nun, "Sadece palet üreten bir fabrika" dediğini belirterek, "Kendi ordusunun tesisini bu kadar küçülten, Katar ordusunun şirketini övüne övüne anlatan siyasetçiyle ilk kez karşılaştım." dedi.

Tank palet fabrikasındaki süreci anlatan Özkoç, "Bunun adı vatana ihanet, peşkeş değil de nedir? Grup Başkanvekili istediği televizyonda, yanına Milli Savunma Bakanını da alsın, tek başıma çıkıp milletin hakkını, hukukunu milletin karşısında anlatacağım." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, AK Parti sıralarına bağırarak laf atması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Kahve mi burası? Genel Kurula yakışıyor mu bu yaptıklarınız." diye tepki gösterdi.

Daha sonra yeniden söz alan Akbaşoğlu, bu konuyu anasınıfı seviyesinde de üniversite seviyesinde de anlattıklarını vurguladı.

Özkoç'un, "Katar ordusunu övdüğü" sözüne yanıt veren Akbaşoğlu, konuşmasında Katar ve ordu kelimelerinin yan yana geçmediğini söyledi.

"Hodri meydan" diye seslenen Akbaşoğlu, "Teke tek, arzu ettiğiniz, istediğiniz ortamda, istediğiniz televizyonda sizinle bu konuyu konuşurum. Sizden teklif bekliyorum. Vatana siz ihanet ediyorsunuz, ihaneti siz yapıyorsunuz; tavır ve duruşlarınızla, ortaya koyduğunuz yaklaşımla. Milli strateji hedeflerine ket vurarak siz vatana ihanet ediyorsunuz. Türkiye kalkınacak diye ödünüz kopuyor. Milli tankımızı size rağmen yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Türkiye'nin savunma sanayisinin, başka orduya beş kuruş almadan teslim edildiğini, "Gece yatarken rahat uyuyamazsınız, yaşarken çocuklarınıza hesap veremezsiniz." dedi.

Kaynak: AA