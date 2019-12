2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türk futbolu ile ilgili Kulüpler Birliği Yasası'nı getirmemiz gerekiyor." dedi.TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Bütçenin 14. maddesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, tüm kurum ve kuruluşların işleyişinde tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olduğunu dile getirerek bu yaklaşımın doğru olmadığını savundu.Yetkinin tek bir kişi tarafından kullanılmasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin bir şekilde işlemesine imkan tanımayacağını ileri süren Sunat, şunları söyledi:"Bizim gibi gönlü geniş, ufku geniş bir Cumhurbaşkanı hiçbir ülkede yok. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanının önünde 4 bin 500 imza bekleyen evrakın olduğu söyleniyordu. Bu sene sayının kaç olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu ucube sistemin hayata geçirilirken ülkeyi güçlendireceği, hatta uçuracağı söyleniyordu. Bırakın güçlenmeyi devletin omurgası büküldü. Türkiye tam anlamıyla parti devletini arkasında bırakarak şahıs devleti haline geldi. Bir an önce parlamenter sisteme dönmek gerekiyor. Bu ucube sisteme başından beri karşıyız ve vatandaşın ihtiyaçlarına karşılık vermeyen bu bütçeye de hayır diyoruz."MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk sporunun problemlerini her platformda anlattıklarını, özellikle olimpiyatlarda alınan kötü sonuçların Türk sporunun geldiği noktayı gösterdiğini dile getirdi.Bunun nedeninin, işin ehil ellere verilmediğinden kaynaklandığını ifade eden Sancaklı, şöyle konuştu:"Özellikle Türk futbolu ile ilgili Kulüpler Birliği Yasası'nı getirmemiz gerekiyor. Kulüpler iflas etmiş durumdadır. Yöneticilerin çıkıp millete gerçekleri anlatması gerekiyor. Altyapıdaki oyuncuların lig takımlarının kadrolarında yer alması zorunluluğunu getirmeliyiz. Bununla birlikte kulüpler hem altyapıya önem verecek hem de dışarıdan sporcu getirme oranını düşük seviyeye indirmiş olacak. Kim olursa olsun işi uzman kişilerin yapması taraftarıyım. İnsanları futbol üzerinden mutlu edebiliriz. İnsanlar artık müsabaka izlerken hiç bir zevk almıyor. Gelin müdahale edelim ve Türk futbolunu kurtaralım."HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, bütçe görüşmelerinin sonuna yaklaşıldığını, muhalefet partilerinin olumsuzlukları her dile getirdiğinde iktidar partisi milletvekillerinin hep inkar ile savunmaya geçtiğini iddia etti.2020 yılı bütçesinin "halkçı" bir bütçe olmadığını bundan sonra da anlatmaya devam edeceklerini belirten Oruç, "Bütün baskı ve zorlamalara rağmen haksızlıkları anlatmayı sürdüreceğiz. Bu iktidar halkçı bir bütçe yapamaz ama biz yaparız. 81 vilayetteki insanlara eşit ve adil hizmet sağlanmalıdır. Ekonomik kriz gerçekten içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Mezarda emeklilik yasası ortadan kaldırılmalıdır çünkü Avrupa'da ki gibi refah seviyesi yüksek bir ülke değiliz. Bu toplum kazanımlarının farkındadır. Tarihe hep birlikte bir imza atabiliriz." dedi.CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bütçe görüşmelerinin önemli olduğunu, bu görüşmelerde ülkenin gerçeklerinin tartışıldığını söyledi.İktidar partisinin hep 2002 yılı öncesindeki olumsuzlukları örnek vererek Türkiye'nin bugünkü geldiği noktaları anlattıklarını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:"Sizin o kriz var dediğiniz dönemde yani 2002 yılında ülkenin büyüme hızı 6,8 iken bugün 0,9 seviyesinde. Sizin 'enkaz devraldık' dediğiniz dönemde işsizlik rakamı 10,8 iken bugün bu rakam 13,8 seviyelerinde. O dönemde devraldığınız borç 220 milyar dolar iken 'bir dikili ağaçları yok' dediğiniz iktidarların ne kadar fabrikası varsa sattınız, 70 milyar dolar bir kaynak elde ettiniz. Bugün borç 566 milyar dolar. Bu mudur sizin başarınız? 'Ekonomide kriz yok' diyorsunuz ama açıkladığınız 5 ekonomi paketi de açtığınız yaranın gediğini dolduramadı. Bu krizin sebebi iktidarın yanlış dış politikası ve ekonomi politikasıdır. Bütçelerimiz her geçen yıl daha sıkıntılı bir hal almaktadır. 82 milyon insanın kaderini bir kişi iktidarda kalacak diye olumsuzluklara feda edemeyiz."Toprak, Kanal İstanbul Projesi'nin merhum Bülent Ecevit'in 1994 yerel seçimlerindeki bir projesi olduğunu söyledi.O dönemde seçimlerden sorumlu kişinin de kendisi olduğunu anımsatan Toprak, "O zaman bize bilim insanları geldi ve yaptığımız bir kaç toplantıda Sayın Ecevit'e 'Bu kanalın verimliliği yok. Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılacak. Bu kanalı gündemde tutarsanız Türkiye'nin başına sorunlar gelebilir' dediler. Sayın Ecevit, kampanya sunumu sonrasında bu projeyi geri çekti. Ecevit'in o hatayı görüp geri çekilmesini sizlerde yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Şahsı adına konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise Türkiye'nin kritik süreçlerden geçtiğini, uluslararası camiada her gün yeni bir gelişmenin yaşandığını söyledi.Zulüm ve haksızlık nerede yaşanırsa yaşansın Türkiye Cumhuriyeti olarak orada olduklarını ifade eden Aydın, bunun "tarihi ve İslami" bir sorumluluk olduğunu vurguladı.Türkiye'nin uzun yıllar boyunca terörle mücadele ettiğini anımsatan Aydın, "Tam 110 gündür ülkemizde kutlu bir direniş var. Onları 'Diyarbakır Anneleri' olarak tanıdık. Yürekleri yakan feryatlarıyla zorla dağa kaçırılan evlatlarının geri dönmesi için nöbet tutuyorlar. Eli öpülesi annelerimizin direnişlerini çok değerli bulduğumuzu ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu net bir ifadeyle haykırırken, ister stratejik ortak ABD ister dost ve müttefik AB ülkelerinin bu duyarsızlıklarını da şiddetle kınamadan geçemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.