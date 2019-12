2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmış anne-babanın çocuklarını icra daireleri aracılığıyla teslim almak durumunda kalmalarına ilişkin, "Özellikle çocuğun üstün yararının korunması adına, anne ve babanın çocuğunu icra müdürlüğünde değil de kreş gibi bir ortamda görebilmesi için çalışıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar için ne kadar para harcandığı konusunda iktidar milletvekillerinden net bir cevap alamadıklarını ileri sürdü.

Kendi hesaplamalarına göre, sığınmacılar için 58 milyar 200 milyon dolar para harcandığını, uluslararası kuruluşların yardımlarının bu rakamdan çıkarıldığında 47.8 milyar dolar gibi bir rakam ile karşılaştıklarını belirten Özdağ, "Bütçenin içinde yapılan harcamaların kalem kalem gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca 3 milyon Suriyeliye de Suriye'de bakıldığı yönünde açıklamalar var ve bu maliyetler açıkladığım 47.8 milyar doların dışında yer almaktadır. Türkiye bugün çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyor ve bu kriz Türk halkının üzerine çökmüşken yeni göçleri tetikleyen hareketlerden kaçınılması gerekmektedir." diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da 2019 yılı bütçe rakamlarının gerçekleşme tahminlerine bakıldığında, vergi gelirlerinin, hedefin 88,9 milyar lira altında olduğunu söyledi.

2019 yılında bütçenin 125 milyar lira açık vermesinin beklendiğini, bunun ana sebebinin, vergi gelirlerinde 2019 yılı hedefinin çok altında kalınması olduğunu savunan Kılavuz, şöyle konuştu:

"İmar affı, bedelli askerlik gelirleri, Merkez Bankasından yapılan transfer bütçe açığının daha da büyümesine mani olmuştur. 2020 yılında 956,6 milyar lira olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında 784,6 milyar lirayı vergi gelirleri oluşturmaktadır. Günümüzde dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payı 62,3'tür. Vergide adaleti inşa etmek için dolaylı, dolaysız vergi oranlarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV'nin tabanı genişletilmelidir. Vergi mevzuatı öngörülebilir olmalı, vergi denetimlerinde etkinlik geliştirilmeli, vergi cezaları ve yaptırımları caydırıcı olmalıdır. Vergi mevzuatındaki indirim, muafiyet ve istisnalar daraltılmalıdır. Mükellef ile idare arasında karşılıklı güvene dayanan bir sistem oluşturulmalıdır. Vergi reformunda, etkin olmayan vergi indirimi ve istisnaların kaldırılması gerekmektedir. Sürekli değiştirilen, farklı kanunlarla ve hatta, torbalarla yapılan düzenlemeler vergi mevzuatının en zayıf yönlerinden birisidir."

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay da cezaevlerindeki hak ihlallerinin ciddi boyutta olduğunu öne sürdü.

Herkesin bu ihlalleri dile getirmesine rağmen Adalet Bakanlığının "hem kör, hem sağır olduğunu" belirten Günay, "Şu an insanlar, görmezden gelinerek ölüme terk ediliyor. Mahpuslar, ailelerinden uzak cezaevlerine gönderilerek başka bir ceza sistemine maruz kalıyorlar. Ayrıca bu insanlar gittikleri cezaevlerinde ise tek kişilik hücrelerde tutuluyorlar. AİHM kararına rağmen bu özellikle yapılan bir uygulama. İnsan hakları konusunda en temel kriter cezaevleridir. Adalet Bakanlığına çağrımız, bu durumların iyileştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

"Ortaklaştırılmış hafızayı yeniden canlandırmak zorundayız"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'de hakkın ve hukukun bütçeden önce sağlanması gerektiğini belirtti.

Yurt genelinde insanların her birinin birer bütçe uzmanı olduğunu iddia eden Karadeniz, "Ülkede eğer adalet yoksa, insanlar korkuyor, rahat düşünemiyorsa çok fazla bütçe üzerinde konuşmaya gerek yoktur. Hakkı ve hukuku bütçeden önce sağlamak zorundayız. Bugün her bir vatandaş bütçe uzmanı oldu. Esnaf günü kurtarma derdinde, çiftçi üretemiyor, işçinin hali ortada." dedi.

"Dost acı söyler." diyen Karadeniz, her konuyu iktidar partisi milletvekilleri bilecek diye bir durumun söz konusu olmadığını, kendilerinin düşüncelerinin de önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Karadeniz, şöyle devam etti:

"Siyasette bir söz vardır; Ankara'yı alan İstanbul'u alır, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Gidiyorsunuz arkadaşlar, gidiyorsunuz. Vatandaş size belediye seçimleri sırasında her yerde yumruğu vurdu. Şimdi sıra genel seçimlerde. 'Bu ülkeyi koalisyonlardan kurtardık' dediniz ittifaklara mahkum kaldınız. Burada vatanını seven 600 milletvekili var. Hep sizin söylediğiniz doğru olmaz. Bu ülke çok değerli bir ülke. İnsanlar birlik, beraberlik ve huzur istiyor; en başta da adalet istiyor. Bu ülkede ortaklaştırılmış hafızayı yeniden canlandırmak zorundayız. Güçlü hükümet sistemi nerede? Güçlendirilmiş bir parlamentoya acil ihtiyaç vardır.

Şahsı adına söz alan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise son 17 yılda GSMH'dan ihracat kapasitesine, devasa yatırımlara kadar hemen her alanda kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Büyümeye, kalkınmaya devam ettiklerini, birçok alanda başarı öykülerine imza attıkları kaydeden Gökcan, "Cumhuriyetimizin birikim ve kazanımlarına büyük yenilikler ekledik. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm saldırılara ve FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milli gelirimizi 3.7 kat oranında artırdık. AK Parti'nin insan odaklı siyaset tarzıyla 81 ilimizde vatandaşlarımızı önemli hizmetlere ve yatırımlara kavuşturduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kadim yolda milletimizin yanımızda olduğunu görmek bize ayrıca bir gurur veriyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tank paleti fabrikası ile ilgili tartışmalar kapsamında Ethem Sancak'ın, açıklamasında kendisini hedef aldığını söyledi.

Sancak'ın "Geçmişte eczacılarla toplantılar yapardık. Özgür Özel'le de çok kavga ettik. Özgür Özel'i bir keresinde elimden Mehmet Tomaç zor aldı" ifadelerini kullandığını, bunun üzerine kendisinin de Mehmet Tomaç'ı arayarak, böyle bir olayı hiç hatırlamadığını söylediğini anlatan Özel, Tomaç'ın ise kendisine, Sancak için "Bilmez misin onun hayal dünyası çok geniştir." dediğini iddia etti.

"Yargının işini yargıya bırakalım"

Genel Kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Boşanan ailelerde, çocuk teslimine ilişkin konunun icra dairelerinin görev alanında yer aldığı, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Gül, boşanan ailelerde çocuk teslimine ilişkin hususun 1932'den bu yana meri hukuktaki düzenlemelere göre icra edildiğini söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de ortaya konan bir değerlendirme kapsamında çocuk teslimi konusunun icra alanının dışına çıkarılması yönünde çalışma başlatıldığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Bu hususta özellikle çocuğun üstün yararının korunması adına, anne ve babanın çocuğunu icra müdürlüğünde değil de kreş gibi bir ortamda görebilmesi için çalışıyoruz. Özellikle çocukların teslimi sırasında yaşanan hadiselerin farklı travmaya neden olduğu bir gerçektir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Çocuğunu görmek için icra dairelerine harç yatırmak, çocuk anlamında ayrı bir travma, aileler için ayrı bir külfet getirmektedir. Esasen manevi külfeti daha önemlidir. Bu anlamda kişinin devlete para yatırarak kendi çocuğunu görmesini de ortadan kaldıracak bir düzenlemenin ilgili kurumlarla son aşamasını gerçekleştirdik."

Gül, Anayasa'ya göre, devam eden bir davaya ilişkin görüş bildirme imkanının bulunmadığını da söyledi.

Adalet Bakanı'nın cübbesinin olmadığını bakanın ne hakim ne de savcı olduğunu belirten Gül, "Yürütme bu anlamda yargının kendi yetkisine karışamaz, dolayısıyla bu konuda bilgi sahibi olmamız da mümkün değil. Bizim tarzımız, yasama, yürütme ve yargı gibi kuvvetler sert bir şekilde ayrılmıştır. Yargının işini yargıya bırakalım diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA