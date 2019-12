2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Tekliflerin tümünün oylaması, son gün görüşmelerinin ardından yapılacak.

Maddelerin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Alevilerin sistematik saldırıya maruz kaldığı" şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul'da ve bazı yerlerde gerçekleşen "işaretlemeleri" asla kabul etmediklerini dile getiren Gül, "Bu hususlarla ilgili yargı ve kolluk büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim İstanbul'da yaşanan hadisede bir vatandaşımızın duvarına yazılan yazıyı bir başka komşusu çöp meselesiyle yaptığını söyledi. Gerek provokatif gerek kişisel bu tür eylemler bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozamaz; buna asla izin veremeyiz." diye konuştu.

Gül, kendisiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin bir soru üzerine, bu görüntünün, Gaziantep'te Nisan 2015'te Kutlu Doğum programında bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu faaliyette çekildiğini söyledi.

Gül, "Milletvekili dahi değilken, seçim çalışmalarında, Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum programına katıldığımız bir faaliyetti. Bizim bu anlamda Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun, bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamda münasebetlerimiz olması ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir." dedi.

"Bize talimat veremezsiniz"

Adalet Bakanı Gül, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın "6 Aralık'ta tutuklanan HDP Van Özalp Belediye Başkanı Dilan Örenci'nin rahatsızlığı nedeniyle derhal salıverilmesini" istemesine tepki gösterdi.

Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların insani koşullarda devlete emanet edildiklerini ve hekimler aracılığıyla büyük bir titizlikle takip edildiklerini belirten Gül, "Bununla ilgili hiçbir şekilde herhangi bir ihmale asla izin verilmemektedir. Ancak 'derhal serbest bırakılmalıdır' diye bir talimatın muhatabı biz değiliz. Siz bize talimat veremezsiniz, biz de hakim savcılara talimat veremeyiz." şeklinde konuştu.

Avukatların, yargının kurucu unsuru olduğuna işaret eden Gül, Bakanlık olarak hakimler, savcılar ile avukatların yargılamayı eş güdüm içerisinde sürdürmelerini istediklerini dile getirdi.

Etik kurallara uyulmasının beklentileri olduğunu anlatan Gül, etiğe veya disipline aykırı işlemlerin HSK tarafından takip edildiğini kaydetti.

Gelecek yıl Türkiye Adalet Akademisinde hakim ve savcı adaylarına avukatlık hukuku dersinin verileceğini de bildiren Gül, öte yandan avukatların her türlü süreçte müdahil ve katılımcı olmasını beklediklerini dile getirdi.

Gül, Levent Gök'e, Meclis'i idaresindeki siyasi kabiliyeti ve demokratik hoşgörüsüyle, siyasi partilere katkıları için teşekkür etti.

Milletvekillerinin görüşlerinden istifade edeceklerini vurgulayan Gül, "İktidar, muhalefet, tüm partiler, ortak iyiyi bulmak adına ortak çabanın unsurlarıdır, esasıdır. Herkes iktidar olsa demokrasi eksik olur. Muhalefetin de söylediği şeyler, bizim önümüzdeki bütçeyi millet adına etkin ve yetkin, hakkı, hukukuna göre, milletin istediği gibi kullanmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Kabul edilebilir bir yaklaşım değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 14 Haziran tarihli Resmi Gazete'de faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallarını yayınladığını anımsattı.

Devletin mevzuatına ilk kez "bir kutsal kitaptan" ayetler girdiğini belirten Özel, "Burada ilk kez dipnotlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin bulunduğu ve denetçinin davranış biçimlerini şeri hükümlere göre belirleyen bir süreç var, bu doğru değil. Bu, inanç istismarıdır. Yüzde 99'u Müslüman da olsa olmayanların da bulunduğu bir süreçte, bir toplumda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avrupa'da da pek çok ülkede Kosher belgesinin verildiğini; Kosher belgesinin, Yahudi, Musevi ilahiyatına göre helal sayılan teçhizat, gıdaların şartlarını belirlediğini ifade etti.

Özkan, şöyle devam etti:

"Bizde de helal sertifikası var ve bu helal sertifikası da Ticaret Bakanlığının riyasetinde. Bahsi geçen konu Katılım Bankası. Finans sektöründe helal finans hareketlerini yapan, mevduat toplayan ve ona göre de helal dairede mevduat, kredi dağıtan bir kurum. Şimdi, bu kurumun çalışmasıyla ilgili hususlarda, yine o kurumun kuruluş amacına uygun bir şekilde çalışması için İslami referansların kullanılıyor olmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Hegel'den olacak, Dostoyevski'den olacak, John Locke, Machiavelli, Shakespeare konuşacak, Allah'ın kitabı olunca 'hayır' diyeceğiz."

Kürsüye daha sonra AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ geldi. Muhalefet milletvekilleri bu sırada, "muhalefet milletvekilleri kürsüdeyken sık sık laf attığı" gerekçesiyle, konuşması süresince Demirbağ'a sataştı ve laf attılar. AK Parti milletvekilleri ise Demirbağ'a alkışla destek verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Zülfü Demirbağ'a yapılan bu hareketi kabul etmiyoruz. Aslında bu konuşmanın aynen kürsüden tekrar edilmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Kürsü özgürlüğü, kürsü masuniyeti her şeyin üzerinde. Bu kadar bağırtı içerisinde konuşma yapmak herkesin harcı da değildir. Ancak Sayın Demirbağ, karşılıklı suçlamaların vereceği dersi hepimizin alması gerektiğini de düşünüyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçe görüşmelerinin 11. gününde, görüşmelere katkı sağlayan siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, komisyona, bakanlara, bürokratlara, Meclis personeline, Başkanlık Divanı üyelerine, Kanunlar Kararlar Dairesindeki çalışanlara, TBMM TV'ye ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçenin son gün görüşmeleri için saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA