2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Mustafa Destici, Erkan Baş ve Gültekin Uysal

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütüyle iltisakı olan belediye başkanlarının görevden alınmasını demokrasi, vicdan, millet iradesi ya da milletin oyuna darbe vurma olarak ifade etmek en hafifiyle büyük bir yanlıştır. Seçilmiş olmak, teröre ya da teröriste yardım etmeyi meşru hale getirmez ve buna kimsenin hakkı yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Mecliste grubu bulunmayan partilerin genel başkanlarına da söz verildi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kürsüye tekliflere ilişkin komisyon raporlarıyla çıktı. Raporu okuyamadığını, kimsenin de okuyabildiğini düşünmediğini söyleyen Baş, "Burada sanki bir bütçe tasarısı üzerine konuşuyormuşuz gibi yapmayalım." diye konuştu.

Bütçenin, milletvekillerinden, işçilerden, emekçilerden, halktan saklandığını öne süren Baş, "Bu yoksulluğu nasıl aşacağız? Halkın sefalet içinde yaşamasını nasıl engelleyeceğiz? EYT'lileri nasıl emekli edeceğiz? Emekliler nasıl insan gibi yaşayacaklar? Bunları konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Uysal

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında, "Burada sadece 2020 bütçesini değil, 17 yıllık kesintisiz ama kendilerinin bile kimi dönemlerini inkar ettiği AK Parti anlayışının icraatını değerlendirmeliyiz. Çünkü 17 yılda mücadele edeceğini söylediği ne varsa ona dönüşen bir siyasal anlayış var bugün." dedi.

Harcanılan kaynaklar ülkeyi hedeflenen yere götürmüyorsa ülkenin savrulduğu yeri sorgulamak gerektiğini belirten Uysal, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı bir imkanla layık olanın değil bedelini ödeyenin kadro alabildiği bir Türkiye haline geldik. Dahası adli, idari, siyasi denetimin yapılamadığı bir vasatı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de konuşmasında 2020 bütçesinde yer alan harcama kalemleri, vergi gelirlerine ilişkin düzenlemeler ve olası zamlar birlikte değerlendirildiğinde, gelecek yıl çok gayret göstermek gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Bazı belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına değinen Destici, İçişleri Bakanlığının yaptığı uygulamanın keyfi olmadığını, yasalardan kaynaklandığını ifade etti. Destici, "Terör örgütüyle iltisakı olan belediye başkanlarının görevden alınmasını demokrasi, vicdan, millet iradesi ya da milletin oyuna darbe vurma olarak ifade etmek en hafifiyle büyük bir yanlıştır. Herkesin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Çünkü seçilmiş olmak, teröre ya da teröriste yardım etmeyi meşru hale getirmez ve buna kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nı da işgal olarak değerlendirmenin vatana ihanetle eş değer olduğunu dile getiren Destici, Kürt'ün, Türkmen, Alevi ve Sünni kadar önemi olmadığını söylemenin de bölücülüğe hizmet edeceğini vurguladı. Mustafa Destici, "Ben ne kadar önemliysem bir Kürt kardeşim, Alevi kardeşim de o kadar önemlidir. Bir Türk ne kadar önemliyse bu topraklarda Kürt'ü, Çerkez'i de o kadar önemlidir. Bir Sünni ne kadar bu devletin birinci sınıf vatandaşıysa Alevi'si de o kadar birinci sınıf vatandaşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangir İslam'dan iktidara eleştiri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da Türkiye'nin eğitimde, 72 ülke arasında 52. sırada yer aldığını, ülkedeki milyoner sayısının 2012'de 54 bin iken 2019'da 214 bine çıktığını, işsizliğin yüzde 14'e yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda "Sizin en zengininiz ile en fakiriniz arasında 200 kat bir uçurum var." dediğini anımsatan İslam, Türkiye'de hesaplama yapılsa, en alt ve en üst gelir grubu arasındaki farkın 200 katı aşacağını savundu.

Cihangir İslam, kamudan 140 bin kişinin ihraç edildiğini ve bundan 2 milyon kişinin etkilendiğini ifade ederek, "İslam tarihinin hiçbir döneminde 17 bin kadın cezaevlerinde yatmadı. 800 çocuk cezaevinde, 70'e yakın intihar... Bu, sizin kendi toplumunuza ve insan haklarına bakışınız." dedi.

Kadın cinayetleri, iş cinayetleri ve siyanürle intihar olaylarının sadece fakirlikle alakalı olmadığını iddia eden İslam, bunun toplumu iktidarın hiçleştirmesiyle ve duyarsızlığıyla da alakalı olduğunu öne sürdü.

İslam, "Bunlar ülkemizin başlıca sorunları ama buradan çıkış mümkün. Bunu da ancak elbirliğiyle yapabiliriz." dedi.

AK Partili Kaya'nın konuşması

Teklif üzerinde şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ise AK Parti iktidarlarının geçmiş yıllarda hazırladığı bütçeler gibi 2020 yılı bütçesinin de milletin hizmetine esas bir bütçe olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Bu bütçede aile ve sosyal politikalara, eğitim ve sağlığa önem verilmesinin insan merkezli bir bütçe yapıldığını gösterdiğini belirten Kaya, "Bütçemiz, 82 milyon insanımızın geleceğini düşünen, hükümet politikalarımızı gerçekleştirmek ve çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hayata daha güvenle bakabilmelerini sağlamak için yapılmıştır." diye konuştu.

Kaya, bir ülkenin huzur, refah ve kalkınması için ülkenin bir hedefinin bulunması, bu hedefleri gerçekleştirecek siyasal bir irade ile hedeflerin arkasında milletin inanç ve desteğinin bulunması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin kalkındığı süreçlere bakıldığında güçlü ve istikrarlı hükümetler döneminde bunun gerçekleştiğinin görüldüğünü belirtti.

AK Parti döneminin de böyle bir dönem olduğunu dile getiren Kaya, 2013'te bir kırılma yaşandığını, Türkiye'nin IMF'ye olan borcun ödendiğini, Borsa İstanbul'un 90'binlerde olduğunu, faizlerin yüzde 4,5'i gördüğünü, ihracatın 150 milyar doları aştığını, Merkez Bankası'nın da 135 milyar dolar rezervi bulunduğunu dile getirdi.

Kaya, ancak ardından "Gezi parkı" olaylarının başladığını, arkasından MİT operasyonuyla devleti aciz bırakmak isteyen hainlerle karşılaşıldığını, 17-25 Aralık'ta karanlık odaklarla mücadele edilmesi gerektiğini, darbe girişimine karşı durulduğunu belirterek, "Bu ülke, bu hainlere ve onlara alkış tutan bedbahtlara rağmen büyümeye devam ediyor. Geleceğe daha emin ve güvenle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Katırcıoğlu

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da şahsı adına yaptığı konuşmada bütçeyi "güvenlikçi" bir bütçe olarak değerlendirdi.

Katırcıoğlu, "Bu bütçe güvenlikçi bir bütçedir ve aşağı yukarı yüzde 20'si iç ve dış güvenlik harcamalarına ayrılmış durumdadır. Bu bütçe halkın ihtiyacı olduğu bir bütçe değildir." diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi bugün 11.00'de toplanmak üzere kapattı.