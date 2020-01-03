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2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı

Tekirdağ DSYB ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

03.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:27 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı
DSYB ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Veteriner Hekim Oktay Öcal 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesine imza attılar. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili yönetmeliği kapsamında imzalanan sözleşme çerçevesinde, birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin takılması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağı açıklandı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, "Bu hizmetimizin üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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