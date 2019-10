2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' 2020 yılı raporunu açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' 2020 yılı raporunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index), üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz etmektedir. Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporu, 24 Ekim 2019 tarihinde (bugün) kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu rapora göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye , 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur. Bu yıl, iş yapma kolaylığı reform çalışmaları Bakanlığımız liderliğinde başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen TOBB ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla işe başlama, vergi ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla Bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80'den 26'ya yükselmiştir. Söz konusu reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek, Türkiye'de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır" denildi.(İHA)