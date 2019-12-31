Haberler » Ekonomi » 2020 yılı ithalat rejimi kararları Resmi Gazete'de - Ekonomi

2020 yılı ithalat rejimi kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 2020 yılı ithalat rejimini içeren İthalat Rejimi Kararı'na ek Cumhurbaşkanı kararı ile 18 ithalat tebliği yayımlandı.

31.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:20 2020 yılı ithalat rejimi kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 2020 yılı ithalat rejimini içeren İthalat Rejimi Kararı'na ek kararı ile 18 ithalat tebliği yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ve tebliğlere göre, ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilerek 6 liste hazırlandı. Bunun yanında, 2020 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) ve madde isimlerinde yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtıldı.

İthalat rejiminde 2020 yılına yönelik yapılan düzenlemelerle İthalat Rejimi Kararı eki listelerinde yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetler çerçevesinde yeniden düzenlendi.

Sanayi ürünlerine ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı eki "II sayılı listeye" yansıtıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile müşterek hazırlanan, AB'de ve Türkiye'de üretimi bulunmayan ve sanayide ham madde ya da yarı mamul olarak kullanılan bazı kimyasallar, elektronik gibi ürünlerde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren "askıya alma listesi", yerli üreticilerin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkelerin üreticileriyle maliyet avantajı sağlayarak küresel üreticilerle rekabet edebilmelerini teminen İthalat Rejimi Kararı eki düzenlendi.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair İthalat Rejimi Kararı eki liste hazırlandı.

STA'lar kapsamındaki tavizler listelere yansıtıldı

Gelişme Yolundaki Ülkeler, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler ile En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ürün grupları, hariç sektörler ve gümrük vergi oranlarındaki düzenlemeler, 2020 yılı İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.

Türkiye ile Güney Kore, Malezya, Singapur ve Kosova arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları (STA) çerçevesinde tanınan tavizlere ilişkin indirimler de İthalat Rejimi Kararı'na ek listelerde yer aldı.


Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:36   2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Ekonomi
13:28   TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası (2) - Ekonomi
13:25   TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası - Ekonomi
13:24   Borsa ilk yarıda yatay - Ekonomi
13:20   BİST100 yatay hareket ediyor, dolar 5.94 lirada - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
11:52   Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler - Ekonomi
11:35   İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi - Ekonomi
11:10   Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Ekonomi
10:50   Nissan'ın eski CEO'su Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı - Ekonomi
31.12.2019 13:41:33