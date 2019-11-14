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2020 yılı kültür ve sanat programlaması yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan kültür, sanat, spor, mesleki kurslar, festivaller, yöresel günler ve haftalar ile ilgili çalışmalar için değerlendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

14.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:442020 yılı kültür ve sanat programlaması yapıldı
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan kültür, sanat, spor, mesleki kurslar, festivaller, yöresel günler ve haftalar ile ilgili çalışmalar için değerlendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Kültür ve sosyal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel'in ve ilgili birim müdürlerin toplantıya katıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Önemli olan planlamadır. Belediyemizin başarısında planlama ve bu plan üzerinde iş bölümü ve ihtisaslaşmış çalışanlar bulunmaktadır. Programlarımızı önceden tasarlayarak planlı çalışmaya dikkat ediyoruz." dedi.

Kültür, sosyal işler, Ar-Ge ile zabıta müdürlerinin katıldığı toplantıda Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel, "2020 takviminde hangi çalışmaların yapılması gerektiği konusunda planlama yapıldı. Sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik ilkeleri ile 2020 yılı Melikgazi Belediyesi için çok anlamlı ve çok daha etkin ve verimli olacaktır. Melikgazi adeta kültürün, sanatın ve festivallerin merkezi olacak." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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