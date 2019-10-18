Haberler » Politika » 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

18.10.2019 15:012020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin Türk lirası ödenek verilecek. Kanun teklifine göre genel bütçe gelirlerinin 941 milyar 944 milyon bin Türk lirası, özel bütçeli idarelerin 12 milyar 464 milyon 193 bin Türk lirası öz gelir, 71 milyar 162 milyon 721 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere 83 milyar 626 milyon 914 bin Türk lirası olarak tahmin edildiği belirtildi. - ANKARA

Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:32 Nuri Pakdil'in vefatı
16:17 MSB: "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın diplomatik nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık"
16:05 CHP Karadeniz Bölge Toplantısı
16:11 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Pakdil için taziye mesajı
16:11 Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir.
18.10.2019 16:37:37