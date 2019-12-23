2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

Zamlı MTV tutarları şöyle:

01.01.2018 öncesi tescil

1-3 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

01.01.2018 öncesi tescil

1-3 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil

4-6 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 öncesi tescil

4-6 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil

7-11 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 öncesi tescil

7-11 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil

1-3 yaş 0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

01.01.2018 sonrası tescil

1-3 yaş 1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc Matrahı

46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 1649 lira

2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1799 lira

2020 MTV'si: 2014 lira

01.01.2018 sonrası tescil

1-3 yaş 1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

01.01.2018 sonrası tescil

1-3 yaş 1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 5603 lira

(İHA)

Kaynak: İHA