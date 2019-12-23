Haberler » Güncel » 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 oldu - Haber

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 oldu

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

23.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:40 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 oldu
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince karar verildi. Resmi Gazete'de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar'ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8'nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:21   Turgutlu'da 6 kişi sobadan zehirlendi - Haber
01:16   Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
01:14   Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu - Haber
01:10   Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haber
00:58   Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
23.12.2019 01:26:18