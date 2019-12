2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Açıklaması

PPK Toplantıları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda eldeki politika araçlarının en etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği bildirildi.2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.Raporda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve fiyat istikrarı temel amacıdoğrultusunda eldeki bütün araçların kullanılacağına dikkat çekildi. Enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu hatırlatılan raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her ikiyönde 2 yüzde puan olarak korunduğu belirtilen raporda, yıl sonundagerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlikilkesi gereği hükümete "Açık Mektup" yazılacağı kaydedildi.Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulanarak, "Uygulanmakta olan kur rejiminde, dövizkuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. TCMB'nin nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve döviz kurundakihareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi veya finansal istikrara dair risk oluşturmasıhalinde TCMB, bu duruma kayıtsız kalmayacak ve sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyiverecektir. TCMB, döviz piyasalarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerinive buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve TCMBrezervlerinin etkin kullanımı esasıyla ilgili araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.İletişim politikasıMerkez Bankasının 2019'daki para politikası gelişmelerine yer verilen raporda, Para Politikası Kurulunun (PPK), 2020 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12toplantı yapacağı belirtildi.Raporda, 2021 yılına dair ilk üç toplantının 21 Ocak, 18 Şubat ve 18 Mart'ta gerçekleştirileceği açıklandı.Gelecek dönemde iletişim politikasının, destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimdekullanılacağı vurgulanan raporda, para politikasının temel iletişim araçlarının kurul duyuruları ve EnflasyonRaporu olduğu ifade edildi.Raporda, Enflasyon Raporu'nun yılda dört defa yayımlanmasına ve para politikasıuygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirmetoplantılarıyla tanıtılmasına devam edileceği bildirildi. Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimineilişkin alınan kararların kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edilen raporda, yatırımcılar, analistler veekonomistler ile belli bir takvim çerçevesinde yapılan teknik içerikli toplantıların sürdürüleceği aktarılırken, TCMB'nin önceki yıllarda kullanılan diğer önemli iletişim araçları hakkında da bilgi verildi."Reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı 22,5 milyar dolar olabilir"Raporda, 2019 yılı Türk lirası ve döviz likidite gelişmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.Geçen yıl sonu itibarıyla 93,1 milyar lira olan sistemin fonlama ihtiyacının yıl boyunca yaklaşık18,6 milyar lira artış göstererek 4 Aralık 2019 itibarıyla 111,7 milyar lira seviyesine yükseldiği belirtilen raporda, dün itibarıyla BIST Swap Piyasasındaki TCMBtaraflı swap işlem tutarının 13,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Raporda, dün itibarıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasındaki stok miktarının 306 milyon dolar olduğu, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen swap işlemleri kaynaklıstokun ise bulunmadığı kaydedildi.Mayıs ayında alım yönlü Türk LirasıKarşılığı Altın Swap Piyasası; ekimde de alım ve satım yönlü Döviz Karşılığı Altın SwapPiyasası açıldığı hatırlatılan raporda, "Söz konusu işlemler bankalarla kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarakgerçekleştirilmektedir. Her iki piyasada da vadesi gelmemiş toplam altın swap miktarı 100 tonolarak belirlenmiş ve söz konusu miktarlar bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerioranınca dağıtılmıştır. 4 Aralık 2019 itibarıyla; Türk Lirası Karşılığı Altın Swap piyasasındakistok tutarı 13,7 ton seviyesindedir. Döviz Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı ise alımyönünde 25,9 ton seviyesinde olup, satım yönünde ise işlem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Raporda, 2019 yılında döviz piyasalarında ihale veya doğrudan satış yöntemiyle döviz satışıgerçekleştirilmezken, 2019'da enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin 5,84 milyar dolar tutarındaki döviz talebinin TCMB tarafından karşılandığı bildirildi.TL zorunlu karşılık oranlarının indirilmesi ile ROM kapsamındafinansal sisteme yaklaşık 8,1 milyar dolar döviz likiditesi sağlandığı belirtilen raporda, mayıs, ağustos ve eylül aylarında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan artışlar ile piyasadanyaklaşık 11,4 milyar dolar likidite çekildiği aktarıldı.Değerlendirmede, reeskont kredilerine ilişkin, "2019 yılının sonunda reeskont kredisi kullanımının yaklaşık 25,4 milyar dolar olması beklenmekte ve reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının yaklaşık 22,5 milyar dolar olması öngörülmektedir. Halihazırda reeskont kredisi geri ödemelerindenkaynaklanan 20,5 milyar dolar TCMB rezervlerine katkı sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.2020 yılı TL ve döviz likidite politikasıRaporda, Merkez Bankasının 2020 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi.Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla TCMB'nin, 2019 yılındaolduğu gibi piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir roloynamayı sürdüreceği ifade edilen raporda, TCMB'nin piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırmapolitikasına devam edeceği kaydedildi.Raporda, 2020 yılında bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devamedileceği belirtilerek, "TCMB, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faizpolitikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devamedecektir." ifadelerine yer verildi.TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edileceği bildirilen raporda, "Merkez Bankası, 2020 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmayadevam edecektir. Bu kapsamda 2020 yılında reeskont kredisi kullanımının 28 milyar dolarcivarında gerçekleşeceği, reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının, 26 milyardolar civarında olacağı öngörülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.2020 Yılı PPK Toplantıları ve Rapor Takvimi şöyle: