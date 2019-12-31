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2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun da (TÜİK) aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.

31.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:36 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu
İstatistik Kurumunun da (TÜİK) aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.
Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, takvimin 1 Mart 2007'den itibaren her yıl düzenli olarak güncellendiği kaydedildi.
Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edildiğine dikkati çekilerek, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı haberdar olmasının sağlandığı vurgulandı.
TÜİK'in de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren "2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi", kurumun internet sayfasında (www.tuik.gov.tr) ve Resmi İstatistik Portalı'nda (www.resmiistatistik.gov.tr) kullanıma sunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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