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2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

26.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:04 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.
Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:
UNVAN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK EVİ YATAKLI TEDAVİ TOPLAM
Diş Doktoru 2 2
Diyetisyen 1 1
Ebe 2 978 1981
Hemşire 5 5
Psikolog 1 1
Sağlık Memuru 4 8 3345
Sağlık Teknikeri 1 1
Doktor 215 885 5.5676.676
Uzman Doktor 34 28 8.226 8.288
TOPLAM2203492397813.84516.000

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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