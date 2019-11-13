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"2020 yılında Bitlis'in alt yapı problemi bitmiş olacak"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte 2020 yılında alt yapı probleminin bitmiş olacağını söyledi.

13.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte 2020 yılında alt yapı probleminin bitmiş olacağını söyledi.
Bitlis Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Tanğlay, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bitlis'te sıkıntılı bir belediye devraldıklarını, bu süreçte ağlamadan sızlamadan halka hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.
Havaların soğuması nedeniyle sezonu kapatıp karla mücadele hazırlığı yapmaya başladıklarını anlatan Tanğlay, şöyle dedi:
"Seçim arifesinde söz verdiğimiz 50 projemiz vardı. Bunun 22'sini hayata geçirdik. Geçen haftada kalenin aydınlatılması projemiz vardı. Bu projemizde onaylanarak ihalesi yapıldı. Bu ay içinde çalışmalara başlanacak. Kalemizi de aydınlatarak ilimize güzel bir görüntü katacağız. Zorluklarla ve dar imkanlarla hizmetleri gerçekleştirdik. Niyetiniz eğer halis ise Allah size yardımcı oluyor."
Bitlis'in alt yapı probleminin bulunduğunu ve bunun zor bir iş olduğunu vurgulayan Tanğlay, coğrafi şartlardan dolayı kentte alt yapı çalışmalarının zorluklarla yürütüldüğünü kaydetti.
Tanğlay, şunları söyledi:
"Alt yapı projesi 2013 yılında ihale edilmişti. Aynı yıl bunun yüzde 10'u tamamlanmış. 2014 yılı seçimlerinde başka bir yönetim geldikten sonra yüzde 5-6 civarında çalışma yaptıktan sonra ihaleyi iptal etmişti. Akabinde 2018 yıllında kayyum belediyesi yeniden ihaleyi yaptı ve oda yüzde 15'lik civarında bir bölümü yaptı. Biz 28,5 tamamlanan kanalizasyonu işini aldık. Bugün itibarıyla kanalizasyonun yüzde 90'nını tamamladık. İçme suyunda ise yüzde 73'lük kısmını yaptık. 2020 yılında Bitlis'in alt yapı problemi bitmiş olacak. Biz 13 mahallemizin 13'ünde kanalizasyon çalışmasını başlattık. Eleştirenler oldu. Bu şekilde yapmamız ve bu işi yüksekte tutmamızın belediyeye karı 10 milyondur. Bir yıl aktarmış olsaydık belediye ekstradan 10 milyon ödeyecekti. Bunda avantajımız oldu."

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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