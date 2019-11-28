2020 yılında e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı genişleyecek

2020 yılında mali anlamda önemli değişiklikler yaşanacağını belirten Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, e-dönüşüm uygulamalarının çerçevesinin genişleyeceğine dikkat çekti.



Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, 2018 yılı brüt satış hasılatları 10 Milyon TL ve üzeri olan firmaların 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-fatura-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına birlikte geçiş yapmak zorunda olduklarını söyledi.



Emre Özerçen, "2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01 Temmuz 2020 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle de e-defter uygulamalarına geçiş yapmak zorundalar. Bu arada elektronik belge uygulamalarına ilişkin hizmetler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulacak. Bunun yanı sıra, dileyen mükellefler bu hizmeti özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla temin edebilme imkanına sahip olacaklar" dedi.



Özerçen, "E-fatura, e-arşiv fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek faturalar ise vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenleyenler açısından 5 bin TL'yi) aşması halinde söz konusu faturaların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur" diye konuştu.



E-belge uygulamalarının yalnızca e-fatura ve e-arşiv fatura ile sınırlı olmadığını hatırlatan Emre Özerçen, "E-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu gibi belgeler de 2020 yılında uygulamaya geçecek" dedi.



Binek araç alacakların acele etmesini tavsiye eden Emre Özerçen, 2312 sayılı kanun teklifinde binek araç alımında ÖTV ve KDV'nin kayıtlara gider olarak intikal etmesine kısıtlama gelmekte olduğunu kaydetti.



Özerçen, sözlerine şöyle devam etti: "Düzenlemeyle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu tarihe kadar alınacak sıfır binek otoların ÖTV ve KDV'si doğrudan gider yazılabilecektir. Bu sebeple binek otomobillerini yenileyecek şirketlerin ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA