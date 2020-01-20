2020 Yılında Hedef 50 Franchise

Katma değeri en yüksek ve en hızlı büyüyen sektörlerden olan mobilya sektörü, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin ilgisini çekiyor. Yüksek kâr payı ve bayi koruma politikasıyla franchise ağını genişleten Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, "2019 yılında Bursa , Ankara, Konya, İstanbul gibi iller başta olmak üzere 25'i aşkın noktada verdiğimiz franchiselarımız ile mağaza sayımızı 100'ün üzerine çıkardık. 2020 yılında yurt içinde konsept mağaza sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ergül Mobilya olarak uzman danışman kadromuz ile hizmet veriyoruz ve girişimcilere yüzde 30 ile 50 arasında değişen kar fırsatı sunuyoruz" dedi.

Az riskle çok kazanmayı hedefleyenlere iş fırsatı sunan Ergül Mobilya, girişimcilere sunduğu önemli avantajlar ile başarılı iş hayatının kapılarını aralıyor.

2020 yılında mobilya sektörünün, Türk ekonomisinin parlayan yıldızı olacağını belirten Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, " 2019 yılında Bursa, Ankara, Konya, İstanbul gibi iller başta olmak üzere 25'i aşkın noktada mağazalarımızı halkımızla buluşturduk. 2020 yılında franchise sayımızı 150'e çıkaracağız. 2020 yılında franchiselarımızın az olduğu illere yönelerek buradaki mağazalarımızı artıracağız. Dış pazarda ise ihracat yaptığımız ülkelerde franchising anlaşmalarımıza başlamak istiyoruz. Ergül Mobilya olarak 30 yılı aşkın süredir mobilya sektörünü domine ediyoruz. Üretimden edindiğimiz tecrübe ile en kaliteli ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Yeni mağazalar için her yıl hedef lokasyonlarının güncellendiğini söyleyen Kiraz, "Yatırım düşünen franchise adayımızdan hedef lokasyonlarda 1500 metrekare altı olmamak koşulu ile yer talep edilmektedir. Mağaza içi için mimarlık birimimizin belirlediği standartlara uygun dekorasyon yapılması önceliklerimizden biridir. Franchise adaylarının lokasyon, mimari yeterlilik ve finans etüdleri yapıldıktan sonra hedef ciro ve uygunluk analizleri olumlu olması halinde süreç başlatılmaktadır. Finansal ve çalışma detayları ekonomik göstergelere göre farklılık gösterebilmektedir"dedi.