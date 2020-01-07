Haberler » Ekonomi » 2020 yılında Hilvan'a yapılacak projeler görüşüldü - Ekonomi

2020 yılında Hilvan'a yapılacak projeler görüşüldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesine yapılacak projeler masaya yatırıldı.

07.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:29 2020 yılında Hilvan'a yapılacak projeler görüşüldü
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları İlçesine yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, başkanlığında gerçekleştirdiği 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesiyle devam etti. İlçede 2020 yılına dair yapılacak olan projeler masaya yatırıldı.

"Hilvan için ne gerekiyorsa yapacağız"

Toplantıda konuşan Beyazgül, "Bürokratlarımız kendi koordinasyonunu çok daha iyi sağladıktan sonra bir de işin yerine gidelim orda ki bürokratları ve meclis üyelerimizin düşüncelerini alalım, belediye başkanımızın çalışmalarını görelim dedik. Buradan doğrudan doğruya sorulara muhatap olana hem Hilvan'da ki bürokratlarımız hem Şanlıurfa'da ki bürokratlarımız bunların cevabını verecekler, eğer bir konu devamında bir çalışma icap ediyorsa, bu defa da eşleştirme yapacağız, diyeceğiz ki sen şu arkadaşımızla şunu takip et diyeceğiz bu şekilde bu çalışmaların devamını ve sonuç almasını sağlayacağız. Bugüne kadar sonuç aldık mı, evet Şanlıurfa'da bir başarı varsa bu bütün ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla beraber aldığımız bir başarıdır. Geldiğimiz gibi kolları sıvadık. 3 ay, 10 ay, 6 ay zaman lazım bir süre verin bütçe böyle, böyle demedik. Gelir gelmez bütün ilçe belediye başkanlarımız çalışmalarını getirdiler. Olması gerekenlerin hepsini yerine getirdik. Buraya geldikten sonra hemen kütüphanemizin temelini beraber attık. Yollarımız konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'ya baktığımız zaman da uzun süre Şanlıurfa'nın çözülmeyen problemi kale arkasında ki 300 konutun yıkımını yaptık. Kızılkoyun'da 35 tane konutun yıkımını yaptık, üst geçitlerimizi yapıyoruz, eksik kalan projelerimizi tamamlıyoruz. 9 ayda nerdeyse 5 yıllık bir belediye başkanlık döneminde yapılan işler kadar veya ona yakın işler yapıyoruz. Bugün bu çalışmalarımız daha verimli hale gelecek. Bu çalışmalarımızın inşallah devamını da getireceğiz. Bu eşleştirmeler takipten sonra aynı konseptle yeni toplantı yapacağız. veya daha dar toplantılarla ilgili birimleri bir araya getirebiliriz, bunun devamını artık başkanlarımızla görüşeceğiz kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşen hizmet planlama koordinasyon toplantısına, Büyükşehir üst yönetimi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Meclis Üyeleri ve Hilvan Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katılım gösterdi. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Hilvan, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:23   AB'den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek - Ekonomi
12:20   Dik durmanın teknolojik çözümü Arıkovanı'nda - Ekonomi
12:20   Manisa'da otomotiv endüstrisine nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik proje - Ekonomi
12:15   YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok - Ekonomi
12:15   İBB/Duman: İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalı - Ekonomi
12:07   Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar - Ekonomi
12:03   Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! - Ekonomi
11:47   Çin'den ithal edilen gazlı çakmaklardan ek vergi alınacak - Ekonomi
11:26   Yeni yılla birlikte tapuda yeni dönem başladı! - Ekonomi
11:06   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
7.01.2020 12:30:31