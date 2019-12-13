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''2020 yılında hizmetlerimiz artarak devam edecek''

Başkan Büyükakın, "Hizmette hız kesmeden devam ediyoruz. Her yıl bizim için hizmet yılı. Dolayısıyla 2020 yılı hizmet yılıdır" dedi.

13.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:04''2020 yılında hizmetlerimiz artarak devam edecek''

Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2019 yılının son Meclis Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yıl bizim için hizmet yılı. İnşallah 2020 yılında da hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi. ayı meclis toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının acısıyla tatlısıyla Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını dilediğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Kırgınlıkların ve küskünlüklerin hepsinin geride kalmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"HİZMETTE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

"2020 yılının 2019 yılına göre çok daha iyi olmasını" dilediğini de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Hem şehrimiz hem ülkemiz hem de dünya açısından barış, huzur ve kardeşlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerini sarf etti. "Hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" vurgusu yaparak açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Her yıl bizim için hizmet yılıdır. Dolayısıyla 2020 yılı da hizmet yılı olacaktır. İnşallah 2020 yılında da hizmetlerimiz artarak devam edecek. Durmak yok yola devam" diyerek açıklamasını tamamladı.


Tahir Büyükakın, Kocaeli, Marmara, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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