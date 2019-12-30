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2020 yılında tatilleri birleştirerek 44 gün izin yapılabilecek

2019'un sonuna yaklaşılan günlerde bir sonraki yıl için şimdiden tatil planları yapılmaya başlandı. 2020 yılında resmi tatilleri birleştiren tatilciler 44 gün izin yapma fırsatı elde edebilecek.

30.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:05

2019'un bitmesine günler kala 2020 için planlar hazırlanıyor. 2020 yılındaki dini bayramların büyük kısmı yaz aylarına geliyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatiller hafta içine denk gelecek. Çalışanlar 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekler.

2020 YILINDA İZİN GÜNLERİ

Yılbaşı - 1 Ocak 2020 Çarşamba - 1 gün

30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 3 güne çıkartılabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Perşembe - 1 gün

24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cuma - 1 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Bayramı - 19 Mayıs - 1 gün

18 Mayıs'la birleştirilip 2 gün tatil yapılabilir.

Ramazan Bayramı - 23 Mayıs Cumartesi-26 Mayıs Salı - 4 gün

19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Çarşamba - 1 gün

13,14 Temmuz veya 16,17 Temmuz'la birleştirilip 3 gün tatil yapılabilir.

Kurban Bayramı - 30 Temmuz Perşembe-3 Ağustos Pazartesi - 4,5 gün

27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazar - 1 gün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Perşembe - 1,5 gün

30 Ekim Cuma günüyle birleştirilip 2,5 gün izin yapılabilir.

2020 yılında tatilleri birleştirerek 44 gün izin yapılabilecek

Kurban Bayramı, Güncel


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