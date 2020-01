2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir

2020 yılında, banka, sigorta, ticaret, dilekçe gibi birçok yerde zamanı belli etmek amacıyla tarihi yazarken diğer yıllara göre daha çok uyanık olmaması kişinin başını ağrıtabilir.



Uluslararası uzmanlar, 2020 yılı boyunca her hangi bir iş için yazacağımız tarihilerini yazarken diğer yıllara göre daha çok dikkat etmelerine tavsiye etti. Uzmanlar, "01.01.20 yazmayın 01.01.2020 yazın" dedi. Uluslararası basında yer alan bilgiye göre uzmanlar şöyle konuyu şöyle açıkladı.



"Örneği siz 1 Ocak 2020 tarihini yazarken geçmiş yıllarda kullandığınız kısaltma alışkanlığı nedeniyle 01. 01. 20 şeklinde yazdınız. Şimdi düşünün bir resmi veya resmi olmayan her hangi bir iş yaparken bu tarihi yazarken sonunda .20 yazdınız. Ancak kötü niyetli şahıslar bunu istediği şekilde rakam olarak yazdığınız son kısmı 2000'den 2019'e kadar her hangi bir yılı olarak değiştirerek sizi dolandırabilir. Bu durum el yazısıyla yazarken biraz daha kolay anlayabilirseniz de digital ortamlarda belki hiç anlamazsınız. Bu nedenle yapmanız gereken 2020 yılında tarihi yazarken son rakamı, yani .20'yi tam olarak 2020 diye yazın. Örneği 01.01.20 yazmak yerine 01.01.2020 tam rakamıyla yazın". - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA