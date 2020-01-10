2020 Yılının En Yenilikçi Bebek-Çocuk Ürünleri İstanbul' da Görücüye Çıktı

Anne bebek ve çocuk ürünleri sektörü her geçen gün büyüyor. Sektörde yer alan ürün gamı ise oldukça fazla.

Teknolojinin gelişmesi ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte anne bebek çocuk ürünleri sektöründeki çeşitlilik her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 38. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı küçük evler için düşünülmüş banyo setlerinden kepçe kulak önleyiciye, katlanabilir bebek arabasından elektrikli beşiğe, kullan- at lazımlıktan, seyahat ve yatak çantasına kadar birçok farklı ürün çeşidini sergilemek üzere İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı yerlerinden birçok ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 11 Ocak Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Yer Kaplamayan Bebek Banyo Setleri

Katlanabilir özelliği ile dikkatleri üzerine çeken bebek küveti ve banyo araç gereçleri, yer tasarrufu sağlamak isteyen anne ve babalar için çözüm sunuyor. Özellikle küçük evler için düşünülmüş banyo setleri, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler arasında yer alıyor. Küvet kova ve maşrafadan oluşan bu set tamamen katlanıyor ve yer tasarrufu sağlıyor.

Tek Tuşla Katlanabilir Bebek Arabası

Anne ve babalar ürün satın alırken sadece kaliteye değil, ürünlerin fonksiyonel olmasına da önem veriyorlar. Fuarda yer alan tek tuşla katlanabilir bebek arabası ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fonksiyonel ve basit katlama düğmesi ile tek seferde katlanabilen bebek arabası, ebeveynler için pratik bir çözüm yolu sunuyor.

Elektrikli Beşik

Uyku problemi yaşayan bebekler için kolaylık sağlayan elektrikli beşik, fuarda anneler tarafından ilgi odağı oldu. Zaman ayarı olan bu beşik, anneler farklı bir işle ilgilenirken otomatik olarak kapanabiliyor.

Kepçe kulak önleyici

Kepçe kulak problemi bebeklerin uyuma pozisyonuna göre şekilleniliyor. Önlem alınmadığında bebeklerde kepçe kulak problemi oluşabiliyor. Kepçe kulak önleyici bant bu problemin üç aylık bir kullanımla ortadan kalkmasını sağlıyor. Pamuklu yapıdan oluşan bu bant bebeğinizin kulağını tam olarak kavrıyor ve hafif bir baskı uygulayarak kepçe kulak oluşumunu engelliyor.

Lazımlık

Çocuklarda tuvalet eğitimi ailelerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Fuarda yer alan kullan- at lazımlık anne ve babalara büyük kolaylık sağlayan ürünlerden bir tanesi. 6 adet poşet ile birlikte satılan ürün, çocukların dışarda tuvalet eğitimine yardımcı oluyor.

Seyahat ve Yatak çantası

Seyahat sırasında büyük kolaylık sağlayan çok amaçlı çanta, anne ve babaların ihtiyacına cevap veren bir ürün niteliğinde. Katlanabilir özelliğe sahip seyahat çantası bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını taşımanıza yardımcı olurken, açıldığında minderiyle birlikte çocuk yatağı oluyor. Böylelikle fonksiyonel ve pratik bir ürün sunan seyahat çantasıyla hem eşyalarınızı hem de bebeğinizin yatağını taşımış oluyorsunuz.