Haberler » Güncel » 2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Haber

2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı

2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti.

11.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:102020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı
2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı.
2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk ay tutulması ise bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 20.00 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 00.15 sıralarında son bulması bekleniyor.
(İsmail Coşkun - Vedat Bayraktar/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:42  Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
00:42  Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Haber
00:40  Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Haber
00:37  Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haber
00:36  Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 00:43:17