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2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2020'nin ilk dakikalarında 1'er dakika arayla 2 bebeği ziyaret etti.

02.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:43 2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret
Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2020'nin ilk dakikalarında 1'er dakika arayla 2 bebeği ziyaret etti.

Şentürk çifti, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş, 112 Acil Servisi Başhekimi Dr. Selman Abidin ile Bilecik Devlet Hastanesini ziyaret ederek 2020 yılının ilk dakikalarında doğum yapan çiftleri tebrik etti. Ailelerin sevinçlerine ortak olan ve bebeklere çeşitli hediyeler takdim eden Vali Şentürk, "Ahmet Asaf Coşkun ile Ceren Namlı bebeklere sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Güzel bir tevafuka ortak olduk. Her iki doğum ile hastanenin neşe ile dolduğunu gördük. Bu akşam bizim için de bereketli oldu. 2020'in ilk dakikalarında iki bebeğimiz dünyaya geldi. Bebeklerimiz 00.01 ve 00.02'de dünyaya geldi. Allah anne-babalı büyütsün. İnşallah vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetişirler. Ailelerin bu mutluluklarına eşlik etmekten mutluluk duydum" dedi.

Vali Şentürk, çocuk servisinde tedavi gören diğer çocukları da ziyaret ederek, ailelerine geçmiş dileğinde bulundu. - BİLECİK

Kadir Keskin, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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