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2020 yılının ilk büyük konseri ŞEBNEM FERAH'tan!

Şebnem Ferah 11 Ocak Cumartesi Atlantis Yapım Organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşuyor.

30.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:42 2020 yılının ilk büyük konseri ŞEBNEM FERAH'tan!

1996'da yayınladığı ilk albümü Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, enerjisi ve şarkılarıyla 11 Ocak Cumartesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kadın'dan, son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla dinleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanan Şebnem Ferah, sahnede yarattığı özel atmosferle Bostancı'da yine hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.

Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Kerem Özyeğen (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.


Şebnem Ferah, Güncel

Kaynak: Bültenler

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