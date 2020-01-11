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2020 Yılının ilk dolunayı ve ay tutulması İskenderun Körfezi üzerinde kartpostallık görüntüler...

2020 Yılının ilk ay tutulması ve dolunay manzarası, Hatay'ın İskenderun körfezi üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

11.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:042020 Yılının ilk dolunayı ve ay tutulması İskenderun Körfezi üzerinde kartpostallık görüntüler...
2020 Yılının ilk ay tutulması ve dolunay manzarası, 'ın körfezi üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk parçalı ay tutulması ise dün gece saat 20.05 ile 00.15 saatleri arasında yaşandı. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma, oluşturduğu manzara ile mest etti. Dolunayın İskenderun körfezi üzerinde batışı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ay ışığının denize yansıması ile oluşan yakamoz, körfezdeki gemilerin silüeti ile eşsiz manzaralar oluşturdu. - HATAY

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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