2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
13.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:50
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA
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