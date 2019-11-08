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2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hollanda: 8

2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında İzmir'de Hollanda'yı konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibine 8-0 mağlup oldu.

08.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:07 2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hollanda: 8
2021 Kadınlar Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 'de 'yı konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibine 8-0 mağlup oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Jelena Cvetkovic xx, Danijela Stojanovic xx, Ivana Jovanovic xx

: Fatma Şahin x, Didem Karagenç xx (Dilan Ağgül dk. 72 x), Medine Erkan x, İpek Kaya xx, Fatma Kara x (Sevgi Çınar dk. 78 x), Arzu Karabulut xx, Kader Hançar x, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu x, Melike Pekel xx, Büşra Barut x (Berna Yeniçeri dk. 55 x)

Yedekler: Selda Akgöz, Bedriye Cam, Ebru Uzungüney, Selin Dişli, Kezban Tağ, Başak Gündoğdu, Gizem Gönültaş, Birgül Sadıkoğlu, Aycan Yanaç

Teknik Direktör: Talat Tuncel

Hollanda: Sari van Veenendaal xxx, Aniek Nouwen xx, Dominique Janssen xxx, Desiree van Lunteren xx, Sherida Spitse xxx, Danielle van de Donk xxx (Renate Jansen dk. 79 x), Jill Jamie Roord xx, Merel van Dongen xx, Shanice van de Sanden xxx, Vivianne Miedema xxx (Katja Snoeijs dk. 72 xx), Jackie Groenen xx (Victoria Pelova dk. 63 xx)

Yedekler: Jennifer Vreugdenhil, Loes Geurts, Kika van Es, Inessa Kaagman, Danique Kerkdijk, Anouk Dekker, Ashleigh van Weerden, Joëlle Smits, Liza van der Most

Teknik Direktör: Sarina Wiegman

Goller: Shanice van de Sanden (dk. 26), Sherida Spitse (dk. 31 ve 90+1 pen.), Vivianne Miedema (dk. 45+1 ve 62), Danielle van de Donk (dk. 56, 68 ve 73) (Hollanda)

Sarı kart: Jackie Groenen (Hollanda) - İZMİR

Hollanda, Türkiye, Avrupa, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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