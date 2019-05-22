22.05.2019 16:49
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2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Elemeleri

2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2021 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Arnavutluk ve Kosova ile oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2021 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Arnavutluk ve Kosova ile oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Milli takımın, Kosova ile oynayacağı gruptaki üçüncü maçı ise 11 Haziran Salı günü Priştine kentindeki Fadıl Vokri Stadı'nda yapılacak. Müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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