2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Futbol
Takımı'nın, 2021 Avrupa
Şampiyonası Eleme Grubu'nda Arnavutluk
ve Kosova
ile oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul
'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.
Milli takımın, Kosova ile oynayacağı gruptaki üçüncü maçı ise 11 Haziran Salı günü Priştine
kentindeki Fadıl Vokri
Stadı'nda yapılacak. Müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Arnavutluk
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Kaynak: AA