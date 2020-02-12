2021 yılındaki fuara olan yoğun ilgi, 2 yeni salon açtırdı

Tarsus Turkey tarafından, AYSAD'ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 25 – 28 Mart 2021 tarihlerinde 17.'si düzenlenecek Uluslararası Asansör İstanbul , brüt metrekare bazında yüzde 20 büyüdü. "Henüz fuara bir yıl gibi bir zaman kalmış olmasına rağmen şimdiden yüzde 80 doluluğa ulaştık" diyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Bozkurt, son olarak 6 salonda brüt 50 bin metrekare alanda gerçekleştirdikleri Asansör İstanbul'un, brüt 60 bin metrekare alan ve 8 salona çıktığı bilgisini verdi.

Alanında Türkiye'nin lider firmaları ile birlikte asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dünya markalarını iki yılda bir Tüyap Beylikdüzü'nde buluşturan Asansör İstanbul,2021'de,yeni eklenen 2 salonla birlikte toplamda 8 salonda birden açılacak. Bu artışın, dünya asansör sektörünün Tüyap'ta düzenlenen bu fuara olan güveninin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Bozkurt, açıklamasında; "Aslında, bu artışın altında iki neden yatıyor. Bir taraftan Asansör İstanbul Fuarı'na geçtiğimiz yıllarda katılan firmaların, 17.'nci buluşma için yerlerini şimdiden daha da büyük metrekarelerde almış olmaları. Diğer yandan ise Uluslararası Asansör İstanbul'a katılarak, yeni pazarlara açılmak isteyen yeni katılımcı firmaların fuara olan yoğun ilgisi. Asansör İstanbul'un katılımcıları açısından uluslararası ölçekte kazançlı bir ticaret platformu yaratabiliyor olması, katılımcı firmaların bu fuar sayesinde yeni ihracat kanallarına ulaşabilmesi, satın almacılarla doğrudan fuarda bir araya gelip, yeni iş birliklerine imza atabilmeleri gibi farklı pek çok etmen, yurt içi ve yurt dışı sektör firmalarının Asansör İstanbul'a yoğun bir ilgi göstermesini sağlıyor. Fuar ile birlikte ihracat yapmaya başlayan, var olan ihracat kanallarını genişleten birçok firma var. Bu durum da fuarın cazibesini oldukça artırıyor" dedi.

30 ülkeden 400 firma katılıyor!

30 ülkeden 400'e yakın katılımcı firmayı, dünyanın dört bir yanından 30 bin profesyonel ziyaretçi ile buluşturacak Asansör İstanbul 2021'de, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine, yürüyen merdiven ve yollara kadar farklı kategorilerde tüm komponentler, en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojiler görücüye çıkacak.