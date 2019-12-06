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2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın Gaziantep'te yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:292022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te yapılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2022 Büyükler Karate Şampiyonası'nın Gaziantep'te yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

"Dünya nereye gidiyor" sorusundan yola çıkarak, projelerine yön veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekibiyle birlikte uluslararası alanda geniş yankı uyandıran sportif faaliyetlerle göz kamaştırdı. Büyükşehir, Gaziantep modelini Dünya'ya tanıtmak amacıyla " Dostu Kent Projesi" kapsamında Gazi şehrin spor kültürüne güç kattı. "Sporuyla Yükselen Gaziantep" anlayışıyla çalışmalarına farklılık kazandıran büyükşehir belediyesi, 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasını Gaziantep'e taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli sportif faaliyetlere imza atan Gazi şehir, 2019 yılı içerisinde Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, Naim Süleymoğlu gibi ses getiren etkinliklerle bir yenisini daha eklemek için 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Büyükşehir'le Türkiye Karate Federasyonu kolları sıvadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında Türkiye Karate Federasyonu Esat Delihasan ağırladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, Karate Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Abdulkadir Akkurt hazır bulundu. Son yıllarda ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliğiyle öne çıkan Gaziantep'te Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın çok yakışacağına yönelik ortak görüş sağlandı. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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