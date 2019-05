'2022'de canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacak'

Kaynak: DHA

muhabirine açıklamada bulundu. Türkiye'de hayvan sayısında yukarı doğru bir ivme kazanıldığını belirten Erdurmuş, canlı hayvan sayısındaki artışla beraber verimlilikte de ciddi bir artış olduğunu söyledi. Türkiye'nin hayvancılıkta bir başarı hikayesi yazdığını söyleyen Erdurmuş, "Hem süt üretiminde hem de kırmızı et üretiminde dünya ülkelerindeki artışları Türkiye ile kıyasladığımızda ülkemiz ciddi bir oran yakalamıştır. Türkiye tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci, dünyada yedinci oldu. Bu hasılaya ulaşılmada hayvancılığın ciddi katkısı var" dedi.'CANLI HAYVAN İTHALATI YAPILMAYACAK'Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sorunları tespit edip, müdahale ettiklerini söyleyen Erdurmuş, şöyle konuştu: "Hayvanlarımızda ciddi bir döl verim problemimiz var. Bunun nedenlerini ortaya koyduk. 2019-2020 dönemi için destekler verimlilik esasına göre planladık. Artık verimli üretim yapan çiftçilerimiz, bakanlığımızdan çok daha fazla destek alacak. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bizim kırmızı et üretimiyle alakalı sorunumuz var. Bu sorunu aşabilmek için dönem dönem besilik hayvan ithalatı yapma durumumuz var. Biz şimdi 2019 planımızı yaptık, burada yerli üreticiyi de korumak lazım. Temel kaide kendine yeterliliktir. 2021-2022 itibariyle kırmızı et üretimine yönelik bir canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacaktır."'1 MİLYON DOLARLIK KÜÇÜKBAŞ İHRACATI YAPTIK'Erdurmuş, 2018 yılı sonu itibariyle küçükbaş hayvan ihracatına da başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Dolayısıyla sektörün önü açık, sektör şu anda 47 milyon seviyesinde özellikle 2018'in sonu ve 2019'un başı itibariyle de yoğun şekilde ihracat yaptığımız bir sektör. Türkiye adına da çok güzel bir gelişmedir. 2018 sonu 2019 başıyla birlikte Ortadoğu ülkeleri ve Kafkas ülkelerine 1 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Bu total ihracat rakamları arasında düşük ama sıfırdan gelen bir rakam olduğunu da hatırlatalım."'VATANDAŞIN ÜRETTİĞİ HER ÜRÜNE DESTEK VERİYORUZ'Erdurmuş, küçükbaş hayvan üretimini artırmak için desteklemelerin başlayacağını, hayvan varlığında ciddi bir artış hedeflediklerini kaydetti. Erdurmuş, "Bunun planlamasını yaptık. Küçükbaş hayvanlarda dişi kuzulara ve oğlaklara damızlığa ayrıldığında 100 lira gibi ciddi bir destek vereceğiz ve bu yıl uygulayacağız. Zaten anaç kuzu, keçi desteği veriyoruz ayrıca küçükbaşta sütlere süt prim desteği veriyoruz. Tiftik keçisi varsa onların tiftiklerine destek veriyoruz. Vatandaşımızın ürettiği her türlü ürüne ciddi desteklerimiz mevcuttur. Yaklaşık yıllık bakanlık olarak biz 16 milyar tarımsal destekleme bütçemiz var. Hayvancılık da büyük oranda bundan nasibini alıyor" şeklinde konuştu.İŞLETMELERE 5 BİN LİRA ÇOBAN DESTEĞİKüçükbaş hayvancılıkla çoban çalıştıran işletmelere desteklerin sürdüğünü kaydeden Erdurmuş, şöyle konuştu: "İşletmeler, çobanın sigortasını yaptırmışsa yıllık 5 bin lira gibi desteklememiz var. Çoban sigortasını yatırsın, sigortasız kalmasın diye. Devletimiz her türlü imkanlarıyla hem büyükbaş hem de küçükbaş üreticimizi destekliyor. 15 milyon hektar mera varlığımız var. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'nın birleşmesinin bir faydasını gördük. Bakanımız bizim talebimiz üzerine Orman Genel Müdürümüze bir talimat verdi. Orman içi meralarımız var 8 milyon hektar, mevcut meranın yarısından daha fazla, bunlar şu anda küçükbaş üreticilerimizin emrine girdi. Küçükbaş üreticilerimiz orada orman işletme müdürlüklerine gitmek suretiyle onların uygun gördüğü alanlarda, rahat bir şekilde küçükbaş hayvanlarını otlatabilecekler. Bu da ülke koyunculuğu için ciddi bir kazanım."- Ankara Türkiye