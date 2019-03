Kaynak: AA

AHMET ÖZLER - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "Bizim 2023'e kadar her yıl 150 eseri restorasyon programına almak gibi bir düşüncemiz var." dedi.Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin her köşesinde ve yurt dışında restorasyon konusunda hiç durmadan çalıştıklarını ve hedefler belirlediklerini söyledi.Şu anda ülke genelinde 250 şantiyelerinin bulunduğunu belirten Ertem, "Bizim 2023'e kadar her yıl 150 eseri restorasyon programına almak gibi bir düşüncemiz var. 2023 hedefleri doğrultusunda bunu da Cumhurbaşkanlığımıza bildirdik. Türkiye sathında şu anda 250 şantiyemiz var. Her yıl 150 eseri de aldığımızda 250 ortalamasını da tutturmuş oluyoruz. Bu da '2023'e kadar 750 eserin restorasyonunu yapacağız' demektir." diye konuştu.-16 yılda 5 bin 200'ün üstünde restorasyonSon 16 yıl ile daha önce yapılan restorasyon çalışmalarını kıyaslayan Ertem, 1998 ve 2002 yılları arasında 50 restorasyon yapıldığını, 16 yıl içinde 5 bin 200'ün üstünde restorasyon gerçekleştirildiğini aktardı.Ertem, bu rakamların vakıfların bu alanda kendisini ne kadar geliştirdiğini ve kendisine verilen görevi yerine getirdiğinin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir de biz bugüne kadar hiç yapılmayan bir işi daha yaptık. 2013 yılından itibaren yurt dışına da açıldık. Yurt dışında da restorasyonlar yapıyoruz çünkü biliyoruz ki biz oradaki eserlerde ecdadın vakıflar vasıtasıyla kurduğu eserler. Şu anda 100'e yakın eser projelendirilmiş vaziyette. Açılışlarını yaptıklarımız var. Şimdi önümüzdeki nisan ayında Bosna 'daki Travnik Alaca Camisi'nin, mayıs ayında da Foça Alaca Camisi'nin açılışına gideceğiz. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da bu çalışmalarımız devam ediyor."Restorasyon anlamında hükümetin halka verdiği sözler olduğunu hatırlatan Ertem, Safranbolu 'da restore ederek açılışını gerçekleştirdikleri Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 100 günlük eylem planı içinde yer alan bir eser olduğunu bildirdi.Ertem, her cuma günü mutlaka bir yerde açılış yaptıklarını dile getirdi."Yurt dışından hasta getirip burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz""Sadece restorasyon değil, vakıf olmamız nedeniyle bizim bir de hayır yönümüzün olması lazım." diyen Ertem, şöyle devam etti:"Vakfedenlerin de 'hayır' amaçlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Eğitim yardımlarımız var. Orta ve yüksek öğretim lisans düzeyinde burslar veriyoruz. Gıda yardımları yapıyoruz bütün Türkiye sathında. Muhtaç aylığı bağlıyoruz herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ailelere, şartları taşıyan ailelere. Sağlık yardımı yapıyoruz. Fakir, fukara, garip gurebanın tedavi masraflarını biz karşılıyoruz. Onları tedavi ettiriyoruz. Hatta yurt dışından hasta getirip burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Vakfiyelerde belirtilen hayır şartlarını yerine getirmek gibi gayretimiz var."Safranbolu'nun tarihi eserler konusunda zengin olduğunu anlatan Ertem, şunları söyledi:"Vakıfların burada sahip olduğu birçok eser var. Bu eserlerin restorasyonu konusunda elimizden gelenin çok daha ötesinde bir gayret sarf ettik. Son 16 yıl içerisinde burada 32 eserin restorasyonu yapıldı. Şu anda devam eden 3 eser var Safranbolu'da. Bir de yıkıp yeniden yapmaya başladığımız bir camimiz var. Bu eser Dedeoğlu Camisi, Tekkeüstü Mescidi, Kütükçü ve İncekaya köyü camisinin restorasyonları devam ediyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Ben Safranbolu'ya ayrıca bir önem veriyorum. Bunun nedenlerinden birisi de Dünya Kültür Miras Listesi'nde olması."