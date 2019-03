Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz." dedi.Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Konut Piyasası Takip Sistemi'nin önemine işaret eden Kurum, "Arz talep dengesini konut sektöründe de düzenli şekilde tutmamız gerekiyor. Ona göre yatırımcının önünü açmamız gerekiyor, yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor. Açıkladığımız Mekansal Stratejik Plan bu anlamda çok önemli. Bu plana uygun bir şekilde sanayilerimizi yapmamız, tarım alanlarını ona göre şekillendirmemiz lazım." diye konuştu.Türkiye'nin en büyük çevre projesini Ergene ve Çorlu Nehri'nde başlatmak zorunda kaldıklarını anlatan Kurum, bu projenin 2020 yılında büyük bir kısmının bitmiş olacağını, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.Kurum, arz, talep dengesinin inşaat sektörünü de ilgilendirdiğini anımsatarak, "Kentsel dönüşümde yılda bir şehirde 10 bin konut satılıyorsa, siz 15 bin konut yaparsanız, o 5 bin arz fazlası olur. Tüm Türkiye'de biz yılık 1 milyon 200 bin konut endeksliyoruz. Bunun 600 bini yeni, 600 bini de ikinci el konutlar. Bu dağılımı dengeyi ona göre takip etmemiz lazım." ifadelerini kullandı."2018'de yapı izni alan 90 bin 825 yapımız var"Bunun hem sektör açısından hem de yatırımcının yönlendirilmesi açısından önemine dikkati çeken Kurum, "2018 yılında ülke genelinde yapı izni alan 90 bin 825 yapımız var. Bu bağımsız bölüm sayısına baktığımızda da 681 bin toplam bağımsız bölüm ruhsat almış. İllere göre dağılımına baktığınızda, ilk sırayı 86 bin bağımsız bölümle İstanbul alıyor. İstanbul'u 45 bin bağımsız bölümle İzmir ve 35 bin bağımsız bölümle Ankara takip ediyor. İnşasına başlanan yapılara baktığınızda da 651 bin yapının inşası devam ediyor. Bu talebe göre, tutacağımız istatistik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kurum, bu istatistiği yayınlayacaklarını bildirerek, "Artık vatandaşımız ona göre hareket edecek. Nerede talep, nüfus artışı, deprem riskinden kaynaklı dönüşüme uğramış konutlarda talep var... İnşallah o sektörümüz adına önemli bir veri olacak." dedi."2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var"Kentsel dönüşüme değinen Kurum, "Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz. Bu 1,5 milyon adedi, her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte dönüştüreceğiz." bilgisini paylaştı.Bağımsız bölümden kastının daire olduğunun altını çizen Kurum, apartmanda kaç dairenin olduğuna göre değişiklik gösterebileceğini ancak ortalama 75 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.Murat Kurum, Bakanlık olarak 81 ile gönderdiklerini genelge kapsamında şehirdeki riskli binaların ve alanların tespit edildiğini aktararak, "1,5 milyon konutumuzu, hazırlayacağımız acil eylem planı çerçevesinde dönüştüreceğiz." dedi."Yaklaşık 10 milyar liralık kira ve taşınma yardımı yaptık"Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yapmak istediklerini dile getiren Kurum şöyle konuştu:"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapacağız. Bunun yaklaşık yüzde 15'ini Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 40 bin konutunu her yıl Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız yerel yönetimlerimizle, vatandaşlarımızla iş birliği içinde, rızası çerçevesinde bu dönüşümü yapmış olacak. Kalan 240 binlik bağımsız bölümü içeren projelere de yerel yönetimlerimiz ve bakanlığımız ortak, özel sektörün de içinde olduğu süreçle birlikte yönetecek. Buna ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla tam 4 milyar liraya kadar faizde yüzde 50'ye kadar hibe vermek suretiyle... Faizin yüzde 50'sini hibe vereceğiz. Yerel yönetimlerimizi ve vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyar liralık kira ve taşınma yardımı yaptık."Bu konunun öncelikli işleri olduğunu belirten Kurum, Kartal'da yaşanan acıların tekrarlanmasını istemediklerini dile getirdi. Kurum, "Bunu hızlı bir şekilde, vatandaşımız, devletimiz, belediyelerimizle el birliği içinde süreci yönetmek istiyoruz. Süreci hızlı bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı."Her yıl 100 bin tanesini dönüştürmek istiyoruz"Kurum, İstanbul'da 2 milyon yapı olduğunun öngörüldüğünü aktararak, "Her yıl acil konutlarımızı, 500 binin acil olduğunu düşünürseniz, 100 bin tanesini dönüştürmek istiyoruz." dedi.Bunun ilk adımlarımı Üsküdar'da, Esenler, Gaziosmanpaşa, Ataşehir'de attıklarını anlatan Kurum, Kartal'da yıkılan binanın temelini gelecek hafta atacaklarını bildirdi.Bakan Kurum, kentsel dönüşümü "tarihi alanların dönüşümü" ve "deprem riski taşıyan alanların dönüşümü" şeklinde ikiye ayırdıklarını, tarihi alan dönüşümünü Kars'ta yaptıklarını, Kayseri, Konya, Ankara'da yapacaklarını bildirdi.İstanbul'da Sultanahmet etrafında, Eminönü ve Süleymaniye Camii etrafında başlayan kentsel dönüşüme dikkati çeken Kurum, Fatih Belediyesinin surların etrafında kentsel dönüşümle ilgili projesine destek olacaklarını söyledi.İstanbul'da surların etrafındaki kaçak, metruk binaların dönüştürülmesi noktasında çalışmaların yapılacağını belirten Kurum, "Aslolan tarihin, atalarımızın bize bıraktığı değerleri gün yüzüne çıkarmak. Kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde 81 vilayetimizde yürütüyoruz." değerlendirmesini yaptı.(Sürecek)