2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısında Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin yaptığı sunumda, geçen sene bir vizyon belgesi açıkladıktan sonra bunun akabinde bir hesap verebilirlik söz konusu olsun diye bugün bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Bu toplantının en temel taşının öğretmen eğitimi olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Güçlü bir gelecekten söz ettiğimizde güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bununla ilgili toplumdaki bütünsel algı, bizim bu anlayışımızı güçlendiriyor." dedi.

Çocukların ve ülkenin geleceği için bir tasarım yapmayı ama çok daha ötesinde bunu hayata geçirmeyi istediklerini ifade eden bunu en temel işlevler ve süreçler üzerinden yani okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklarının kapatılması üzerine, öğretmenler ve okul yöneticileriyle birlikte yapacaklarını belirtti.

Mesleki gelişim konusunda bir takım açılımlar oluşturduklarını, mesleki gelişimi hayata geçirirken yeni bir bakış açısıyla, kendi tecrübelerinden, öğretmenlerin önerilerinden yola çıkarak yeni bir çerçeve oluşturduklarını dile getiren Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar için ne istiyorsak, onun aynısını öğretmen için de istiyoruz. Öğretmenlerimizle yeni bir eğitim yaklaşımıyla bu faaliyetleri yaparken sadece biraz zamana ihtiyacımız var. İmkanlar el verdiğince bu eğitimlerin sıradanlaştığını, yaygınlaştığını göreceksiniz. Öğretmenlerimizin nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık olacağız.

YÖK ile birlikte işbirliği içinde öğretmen yetiştirmede kendi ülkemizin damarından gelen bir yaklaşım var. Bu damara uygun bir şekilde, uygulama ağırlıklı daha çok hayatın kendisini dikkate alan, akademik bilgiyi, çocuğa şefkat göstermeyi, yetiştirmeyi kapsayan bir yaklaşımı gündeme getirmek istiyoruz. Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. Uygulamanın daha çok yüksek olduğu eğitim sisteminin sahadaki karşılığını yansıtan bu modelle de eğitim fakültesini yeniden şekillendirmekle ilgili bir çalışma başlatıyoruz bazı fakültelerde."

"Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil"

Bakan Selçuk, 2023 vizyonunun hangi ay, hangi sene, neyin, nasıl, ne zaman, hangi sırayla yapılacağını gösterdiğini aktardı.

"Toplumdaki beklentinin çok çok farkındayız ama bir şeyin daha farkındayız. Eğer alt yapısı kurulmadan, eğer gereken çalışmalar yönetilmeden kararlar alırsak, çözümler üretirsek, şimdiki çözümlerimiz gelecekteki problemlerimiz olur. O sebeple alt yapı kurmadan, pilot çalışmasını yapmadan asla bir çalışma yapmıyoruz.

Toplumdaki talebin ne olduğunu çok önemsiyoruz ama neyi çok daha fazla önemsiyoruz? Bu ülkenin çocuklarını. Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil. Dolayısıyla gereken hazırlığı yapmadan, gereken alt yapıyı çalışmadan, nasıl akademik hayatta basamak basamak ilerliyorsak, nasıl bir takım projeleri yürütürken adım adım yapılandırıyorsak, aynı yapılandırma ne için de geçerli? Elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminin dönüştürülmesiyle."

900 ilçeye öğretmen destek noktası

İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını belirten Bakan Selçuk, "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz. Destek noktaları vasıtasıyla sürdürülebilir ve sürekli eğitimi hedefliyoruz." dedi.

Kimi zaman "Öncelikler bunlar mı?" şeklinde bir algının oluştuğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Evet öncelikler bunlar. Öncelik demek, bir işin önce yapılması anlamına gelmiyor. Öncelik demek, zaman, finansman, zemin isteyen işlerin uzun soluklu olduğunu, eğitimin bir maraton meselesi olduğunu, eğitimin 100 metre koşusu olmadığını, eğitimin büyük bir Transatlantiği dönüştürme meselesi olduğunu ve bunun sadece bizim meselemiz olmadığını, bütün dünyanın meselesi olduğunu kabul etmek ve küçük bir takım sürprizlerle, birlikte bütünsel ve estetik bir anlayış içinde ele almayı çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Okul profilini değerlendirme sistemine değinen Bakan Selçuk, "Biz, bir okulun belirli parametreler üzerinden nerede, ne durumda, nasıl olduğunun fotoğrafını çekmek durumundayız. Bunun pilotu bitti, uygulamaya geçiyor. Türkiye'deki her bir okulun hangi parametrede, hangi bileşende ne eksiği var, nerede ne problemi var, geliştirilmesi için nasıl bir destek lazım, bu desteği kim verecek, bu mobil olarak nasıl izlenecek, finansmanla bağlantısı nasıl kurulacak, okullara verilen bütçelerin bir matris üzerinden nasıl yapılacak, bunların çalışmalarının tamamı bitti." dedi.

Dünya çapında bir yapay zeka alt yapısı kurduklarını, pilotlarının da bittiğini bu alanda çalışmalara devam ettiklerini belirten Selçuk, 81 ilde ölçme değerlendirme merkezi kurduklarını anlattı.

Çocukların dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini ayrı ayrı ele alma ihtiyacı olduğunu, son 6 aydır çocukların dört beceriye dayalı olarak ölçümlemesini yapabildiklerini aktaran Selçuk, "Türkçe'de ilk kez, bu tür bir bu yaş seviyesinde, bu öğretim kademesinde dört dil becerisini ölçerek Türkçe'yi öğretmeyi önemli bir hale getirmiş olduk. Araçlarını da geliştirmiş olduk." diye konuştu.

Coğrafi bilgi sistemine ilişkin bilgi veren Selçuk, bu sistem sayesinde bütün okulları uydudan izleyebildiklerini, fiziki koşullarını takip edebildiklerini, okulların ihtiyacını veriye dayalı belirlediklerini söyledi.

"Paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 2040'larda iş dünyasına atılacak çocukların ilkokulda olduğunu belirterek, "Onlar bize diyecekler ki, bu kadar büyük bir değişimin yaşandığı dünyada ki dünya tarihinde 3 büyük kırılma varsa 4'üncü kırılmanın geldiği bir döneme giriyoruz. İşlerin en az dörtte üçünü robotların yaptığı, otomasyonun artık sıradanlaştığı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.

Çocukların "Siz bizi neye hazırladınız?" diye soracağını anlatan Selçuk, bunun cevabını verebilmek için bugünden paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Selçuk, paradigmal dönüşümler için öncelikle mekanizmanın kurulmasının önemine işaret ederek, "Mekanizma kurulmadan asla kültür yeşermez, kültür yeşermeden asla zihniyet dönüşmez. " diye konuştu.

Altyapının henüz hazır olmaması nedeniyle bu sene bütün sistemin değişmediğini anlatan Selçuk, hazırlanması için çok uzun olmayan bir sürece ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, her zaman her yerde özgürce öğrenmenin söz konusu olduğu, hayatla bütünleşmiş, tasarımın çok önemli olduğu bir eğitimi hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu yapabiliriz. Bütün sistem sınava adam hazırlamaktan insan yetiştirmeye doğru yönelen bir evrilme içinde. Bunun için okullar arasındaki başarı, imkan ve öğrenme farkının azalması gerekiyor ki sınavın baskısı azalsın. Dolayısıyla bizim şu anda hayata geçirdiğimiz şey bütün bu farkları azaltan ve bu farklar sonucunda insan yetiştirmeyi çok çok öne çıkardığımız bir husus. 'Bilgi kuramı' dersi de bunlarla ilgili. Bunun altyapısı da çalışıldı, tamamlandı. Pilot çalışmalarla beraber hayat geçirilecek."

Çocukların, derslerin çeşitlerinin azaltılması ve okulların ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılmasıyla düşünmeye, tasarlamaya fırsat bulacağını anlatan Bakan Selçuk, bu anlamda da en kritik fikirlerden birinin, tasarım ve beceri atölyesi olduğunu kaydetti.

Selçuk, başlangıçta kendisine hedef olarak bir yıl içerisinde 250 tasarım ve beceri atölyesi konduğunu belirterek, bunu az bulduğunu ve şu anda 5 binin üzerinde bitmiş atölyenin bulunduğuna dikkati çekti.

"Bir değişim çalışması içindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da, Adıyaman'da, Ağrı'da, Türkiye'nin birçok yerinde binlerce atölye kurulacağını anlattı.

Çocukların her şeyden az az değil, belli şeylerden daha derin içeriklerle karşılaşması gerektiğini ifade eden Selçuk, "İlkokul, orta okul ve lisede sistem dönüşümü yürüyor. Bütün paydaşlarımızla, 100'ün üzerinde paydaşımızla biz orta öğretimde, ilkokulda, orta okulda bir değişim çalışması içindeyiz." dedi.

Selçuk, dünyada da eğitimde değişim dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu dönüşümle öğrencilerin alan derslerinde derinleşme imkanı bulabileceğini ifade eden Selçuk, "Kendilerini keşfetmeye zamanları olacak. Sosyal, duygusal becerilere de yer vereceğiz. E-okul'a da sosyal, duygusal becerilerle ilgili bir modül ekledik. Çocuklarımızın da bu becerilerini dikkate alan bir sistemden söz ediyoruz. Çocukların yetenek ve meraklarına uygun, kişiselleştirilmiş ders çizelgesi yapabilmesiyle ilgili de altyapıyı tamamladık, pilotları bekliyoruz." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitim konusunda çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını da çok önemsediklerini vurgulayarak, özel gereksinimli çocukların eğitim haklarını genişletmek için engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Sanat ve sporu da önemsediklerini, bu konuda altyapı kurmak için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Selçuk, spor salonlarının ve yüzme havuzlarının ortak kullanıma açıldığını söyledi.

Ara tatil uygulamasının sadece takvim değişikliği olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Eğitimde verimlilik için ara tatilden söz ediyoruz. Yazın tatil ne kadar uzunsa araştırmalar diyor ki yaz unutması o kadar artar diyor. Hiçbir ülkede 3 aylık tatil yok. İmkanı zayıf çocuklar için yaz tatili öğrenmenin daha da düştüğü bir dönem. İmkanı çok yüksek olan çocuklar için yazın başka fırsatlar da edinebildikleri, başka adaletsizliklerin de ortaya çıktığı bir durum var. Çocuklarımız için ara tatildeki binlerce etkinlik önerimiz ve altyapı kurmamız sonucunda yapılan faaliyetler oldukça fazla."

Okul seçimini kolaylaştıracak bir tercih robotu uygulamasının hayata geçirildiğini ifade eden Selçuk, yapay zeka uygulaması sayesinde öğrencilerin sınav sonuçlarını girerek tercihlerine yardımcı olunduğunu söyledi.

Selçuk, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde müfredat oluşturulduğunu ifade ederek, meslek lisesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından salonda bulunan katılımcılarla özçekim yaptı.

