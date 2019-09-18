Haberler » Güncel » Haber

"2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

18.09.2019 16:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023'te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İhracat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:30 Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır"
19:30 Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
19:30 Çevreye tehlike arzeden minarenin yıkma işlemi başladı
19:28 Gaziler Günü
19:27 Ahmet Ağaoğlu doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye'de anılacak
19:26 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur"