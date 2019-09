"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç kazandıracak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi"ne güç kazandıracağını düşündüklerini bildirdi.Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni değerlendirdi.Bu vizyon belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi"ne güç kazandıracağını düşündüklerini aktaran Avdagiç, halihazırda küresel dünyada teknoloji üzerinden önemli bir güç savaşı yaşandığını kaydetti.Otomotivde, üretim tekniklerinde ve yapay zekada son derece keskin gelişmeler kaydedildiğini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Böylesi bir değişim sürecinden geçerken hedeflerin, atılacak adımların ince ince hesap edilerek atılması önemli. Kaynaklarımızı doğru hedeflerle eşleştiremezsek bu teknoloji savaşında geriye düşmek işten bile değil. Bu anlamda sınırlı kaynaklarımızı geleceğin kaderini elinde tutan teknolojik atılım vizyonuyla birleştiren bu strateji belgesini son derece yerinde buluyoruz. Bu belgede yer alan 'yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak' hedefi, esasen ülkemizde önemli bir zihniyet değişimi yaşandığının somut bir kanıtıdır. Türkiye , geçen yıllarda önemli bir know how birikimi, ciddi bir üretim tecrübesi, sağlam bir öz güven ve uzman insan kaynağı elde etti. Artık bu üretim becerilerini kendi markalarımız için kullanmanın zamanı geldi.Baştan beri söylediğimiz şu; 'her ithal ettiğimiz ürünü Türkiye'de üretelim' mantığı ile yola çıkmak Türkiye'yi bir yere götürmez. Neyi üretip neyi üretmeyeceğimizi belirlemek çok önemli. Seri üretime yapılacak yatırımlar kadar niş teknolojik alanları da hedeflemek Türkiye'yi kısa sürede bir üst lige taşır.Nitekim bu felsefeyi strateji belgesinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Mesela 2023'e kadar en az 10 Türk Unicorn, yani Turcorn çıkarabilmek, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün üretebilmek son derece vizyoner ve katma değeri yüksek hedefler.Burada Türkiye'nin kendi potansiyelinin farkında olması çok önemli. Özellikle niş teknolojik alanlarda gelişen ülkelerin, gelişmişleri solladıklarına sıklıkla şahit oluyoruz. Geçen yıl İngiltere ve Japonya'nın çıkardığı Unicorn sayısı sadece birer tane iken, Çin 17, Hindistan 2, Brezilya, Portekiz gibi ülkeler de birer adet Unicorn ortaya çıkardı. Unicorn tabiri, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişimleri ifade ediyor.""Türkiye'nin teknolojik ürünlere ve üretime karşı algıda seçicilik geliştirmesi lazım"Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi olarak Türkiye'ye ait Unicorn'lar çıkarmayı kendilerine ana hedef olarak belirlediklerini, bu hedeflerinin devletçe de benimsenmesi ve strateji belgesine eklenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yol haritasıyla birlikte Türkiye'yi yüksek gelir düzeyine taşıyacak metodolojinin daha net şekilde ortaya konulduğunu aktaran Avdagiç, "Bundan sonra Türkiye'nin teknolojik ürünlere ve üretime karşı bir algıda seçicilik geliştirmesi lazım. Bu konuda girişimcimizden tüketicimize, finans sektörümüzden akademisyenlerimize kadar herkese önemli roller düşüyor." ifadelerini kullandı.