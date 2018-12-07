2023 Vizyonu Devrim Değil İyileşme Çalışmasıdır"

İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimde 2023 vizyonu ile birlikte yeni bir dönem başladığını belirterek, "Bu aslında eğitimde yenileşme hareketidir ama bir devrim, bir reform hareketi değil. Sürekli yenileşmeyi, iyileşmeyi hedef alan bir çalışma." dedi.
Yazıcı, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve İnsan ve Medeniyet Hareketi işbirliği ile Bahariye Mevlevihanesi
'nde düzenlenen programda "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Özgün Eğitim Projeleri" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Levent Yazıcı, eğitimde yenileşmenin sistemde var olan iyi çalışmaları sürdürürken bir yandan da yeni bir eksen oluşturarak bununla var olan çalışmalara ivme katacak yenilikçi, farklı uygulamalarla desteklemek olduğunu söyledi.
Eğitimde yenilik ve yenileşmenin çok önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, "Eğitimde 2023 vizyonu ile birlikte yeni bir dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ortaya özgün, kendi içerisinde tutarlı ve tasarımı olan, ölçülebilir, gözlenebilir, sınırları çizilmiş bir periyoda bağlanmış, bir vizyon ortaya koydu. Bu aslında eğitimde yenileşme hareketidir ama bir devrim, bir reform hareketi değil. Sürekli yenileşmeyi, iyileşmeyi hedef alan bir çalışma." diye konuştu.
Yazıcı, çok yönlü, nobranlıktan uzak, ruhu dinginlenmiş, içerisinde kültür-sanatın, müspet ilimlerin kazandırıldığı, çağın ve geleceğin beceriyle donanmış nesiller yetiştirmek istediklerini dile getirerek, çocukların becerilerini gerçekten insanlığın hayrına kullanan ve ahlaklı olmasını amaçladıklarını kaydetti.
Kültürün ve yenileşmenin önemi üzerinde duran Yazıcı, şunları kaydetti:
"Bir ülkedeki gelenek ve kültür ya o ülkeyi çok daha üst noktalara taşıyor veya kendi içerisinde istenmeyen aşınmalara, gelişmelere, çocuk yetiştirme düzeninden, aileye kadar farklı boyutlara varabiliyor. Kendi kültürümüzü doğru özümsemek ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir misyon da ortaya çıkıyor. Eğitim burada farklı bir paradoksu da gösteriyor. Eğitim, bir yandan mevcut kültür ve geleneği gelecek kuşaklara aktaracak ama bir yandan da değişime liderlik yapacak. Tutarsızlık gibi görünen bu durumu, bütünleştirip, hem mevcut kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi, sağlıklı olarak gelecek kuşaklara aktarırken onları aynı zamanda yenilikçi, üretken ve dönüşümcü bir liderlik anlayışı ile yetiştirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini birlikte veren bir eğitim sistemi tasarlanıyor." Harezmi
Eğitim Modeli, Öğretmen Akademisi gibi çalışmalara da değinen Yazıcı, bu tür projelerin yenileşmeyi bütünleyecek araçlar olduğunu kaydetti.
Artık öğrenci yerine çocuk kavramını kullanmak istediklerini söyleyen Yazıcı,"Öğrenci dediğimiz zaman sanki sadece okulun, öğretmenin sorumluluğunda olan bir çocukluktan bahsetmiş oluyoruz. Ancak çocuk dediğimiz zaman öğrenciliği de kapsayan, toplumun değeri, umudu, çok farklı bir yarın öznesi olan bir insandan bahsetmiş oluyoruz." diye konuştu.
Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda dernek başkanı Hasan Uyar, Yazıcı'ya günün anısına hediye takdim etti.
İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 22:15