2023 Yılında Evsel Atım Miktarı 38 Milyon Tona Ulaşacak'

23 Kasım 2018 Cuma 12:36



23 Kasım 2018 Cuma 12:36

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal, 2023 yılında ülke genelindeki evsel atık miktarının 38 milyon tona çıkacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen,'Sıfır Atık, Geleceği Değer Kattık' seminerine Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal, Çevre İl Müdürü Sibel Livdumlu, STK'lardan temsilciler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal, çevre bilincinin yerleşmesi için iyileştirici ve geliştirici çok sayıda proje yürüttüğünü söyledi. Kesimal, "Ülkemizde 1995 yılında evsel atık miktarı 17 milyon ton iken, 2015 yılında 31 milyona ulaştı. 2023 yılında ise, Türkiye genelindeki evsel atık miktarının 38 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Yapılan hesaplamalara göre dünya genelinde de 2025 yılında evsel atık miktarı 2,2 milyar tonu bulacaktır" dedi.Çevre İl Müdürü Sibel Livdumlu da Kayseri'de 900 kuruluşun personeliyle iletişim kurup, sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptıklarını, okullara atık kumbarası koyduklarını ve atık yönetimleri oluşturmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.Seminere katılan konuklara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birer çam fidanı verildi.