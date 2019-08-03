2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye 'deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'de üniversite, araştırma merkezi, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında değişimler yaşanıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artış olduğu kaydedildi. Türkiye'de ise 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci var.

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Uluslararası öğrenci sayısının artması, yüksek öğrenim sistemimizin uluslararasılaşmasına ve ülkemize ekonomik açıdan katkı sağlayacak" dedi.

AKADEMİSYENLERE DE FARKLI MOTİVASYON GETİRECEK

Yabancı öğrenci sayısının artarken niteliğin de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, akademik açıdan da kalitenin önemine değindi.

Uluslararası öğrencilerin akademisyenlere de farklı motivasyon getireceğini belirten Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Belli bir üniversitede uluslararası öğrenci, öğretim elemanlarının olması uluslararasılaşma için yeterli değil. Uluslararasılaşma dinamik bir süreç. Üniversitelerimizdeki uluslararası öğrencilerle sürekliliğin sağlanması önemli. Bir üniversitede belli sayıda uluslararası öğrenci ve akademisyenler olabilir ancak burada önemli olan bu akademisyenlerin yurt dışındaki diğer üniversitelerle bağlantıları ve akademik iş birlikleri. Bu sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç. Hem eğitim hem de araştırma boyutunda neler oluyor bunların ciddi bir takibi gerekiyor. Bu takibi sağladığınız noktada uluslararasılaşma konusunda daha önemli bir yol almış oluyorsunuz" diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİ KURULMALI

Üniversite olarak uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Eryılmaz, yurt dışındaki diğer üniversitelerle iş birliği içinde olmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Uluslararasılaşma ile ilgilenen birimimiz var. Uluslararası öğrencilerin olması bizim için büyük bir avantaj. Yapımız itibari ile de buna uygun bir üniversiteyiz. Şu anda üniversite bünyesinde 7 fakültemiz bulunuyor. Fakültelerimizdeki programlarımızın bir çoğunda eğitim dilimiz İngilizce. Eğitim dilinin İngilizce olması bizim için bir avantaj. Üniversitemiz yurt dışındaki diğer üniversitelerle sıkı bir iş birliği içerisinde. Üniversiteleri ziyaret ederek, iş birliği protokolleri gerçekleştiriyoruz. Sadece öğrenci çekmek değil, bizim akademisyenlerimizin yurt dışındaki akademisyenlerle, araştırma konusunda iş birliği yapmaları, onlarla birlikte ortak yayınlar, projeler üretmeleri de aslında üniversiteye ciddi bir katma değer sağlıyor."

- Ankara