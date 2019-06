2025 Yılında En Çok Nüfusa Sahip Olacak Şehirler Açıklandı (Türkiye'den 3 Şehir Var)

Nüfus artışı, Dünya'nın en büyük problemlerinden biri zira popülasyon arttıkça, kirlilik sayısı da artıyor. Ontario Üniversitesi, 200 şehri kapsayan bir araştırmada 2025 yılında en çok nüfusa sahip olacak şehirlerin bir listesini çıkardı. Listede ülkemizden 3 şehir bulunuyor ve bir tanesi dünyanın en büyük şehirleriyle kafa kafaya gidiyor.1. Japonya - Tokyo (Nüfus: 36.400.000)2. Hindistan - Mumbai (Nüfus: 26.385.000)3. Hindistan - Delhi (Nüfus: 22.498.000)4. Bangladeş - Dhaka (Nüfus: 22.015.000)5. Brezilya- Sao Paulo (Nüfus: 21.428.000)6. Meksika - Mexico (Nüfus: 21.009.000)7. ABD - New York (Nüfus: 20.628.000)8. Hindistan - Kolkata (Nüfus: 20.560.000)9. Çin - Şangay (Nüfus: 19.412.000)10. Pakistan - Karaçi (Nüfus: 19.095.000)11. Kongo - Kinşasa (Nüfus: 16.762.000)12. Nijerya - Lagos (Nüfus: 15.796.000)13. Mısır - Kahire (Nüfus: 15.561.000)14. Filipinler - Metro Manila (Nüfus: 14.808.000)15. Çin - Pekin (Nüfus: 15.545.000)16. Arjantin - Buenos Aires (Nüfus: 13.768.000)17. ABD - Los Angeles (Nüfus: 13.672.000)18. Brezilya - Rio de Janeiro (Nüfus: 13.413.000)19. Endonezya - Cakerta (Nüfus: 12.363.000)20. Türkiye - İstanbul (Nüfus: 12.102.000)89. Türkiye - Ankara (Nüfus: 4.589.000)156. Türkiye - İzmir (Nüfus: 3.223.000)Türkiye'deki şehirlerin tahmin edilen nüfus sayısının şu an ki nüfus verilerinden düşük olması da şaşırtmıyor değil. Zira İstanbul'un şu an ki nüfusu 15 milyon, Ankara'nın nüfusu 5,45 milyon ve İzmir'in nüfusu ise 4,224 milyon.