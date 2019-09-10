2030 Gündemi'nde kilit rol iş dünyasının

Japonya'da düzenlenen G20 Çalışma Bakanları Toplantısı'nda uluslararası iş dünyası adına konuşan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve IOE Başkanı Erol Kiresepi, Birleşmiş Milletler 8. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi konusunda küresel hızın şu ana dek oldukça yavaş ilerlediğini ve 2030 Gündemi'ni yakalamak için geride kalındığını vurgulayarak iş dünyasının oynadığı kilit role dikkat çekti.

"Canlı bir özel sektör olmadan ne iş, ne insana yakışır işler, ne de ekonomik büyümeden bahsedebiliriz. Verimlilik odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insana yakışır işlerle birlikte iş dünyası için uygun ortamın sağlanması, sosyal adaleti destekleyen temel ilkelerdir."

Erol Kiresepi, G20'nin Girişimcilik Eylem Planı ve farklı iş sözleşmesi modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gösterilen G20 kararlılığının olması gerektiği gibi yerine getirilmesi için çağrıda bulundu.

"Daha fazla insan için istihdam yaratmak, kadınların ekonomik güçlenmesi konusunda daha fazla sorumluluk almak, gençlerin işgücü piyasasına katılımını artırmak, kayıt dışı ekonomiyle savaşmak, eğitim sistemlerini yarının işgücü piyasası ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek, yaşam boyu öğrenmenin etkinliğini artırmak, gibi konularda şirketleri teşvik etmeye yönelik düzenlemeler ve politikalar geliştirmenin zamanı geldi. "

Uluslararası İşverenler Örgütü IOE,50 milyondan fazla şirketi temsil eden 146 ülkedeki iş ve işveren örgüt üyesiyle dünyadaki en büyük özel sektör ağıdır.